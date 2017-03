Am 11.Februar besammelten wir uns am Morgen zur 75.GV. Wobei unser Präsident Kurt Menth zum verdienten Ehrenmitglied gewählt wurde.

Mit einem Apéro starteten wir in den gemütlichen zweiten Teil. Im neuen, alten Zeughaus erlebten wir eine interessante Führung. Mit der ÖV ging es danach Richtung Basel, wo uns Mitglieder unseres Göttiklubs mit Alphornklängen erwarteten. Nach einem gemeinsamen Nachtessen mit viel Gesang und Gelächter waren wir alle `bettreif`. Am Sonntag hörten wir viel wissenswertes im Museum für Musikautomaten in Seewen. Unsere spezielle GV liessen wir in Bellach ausklingen.

Ein herzliches Dankeschön für die tolle Organisation an die Familie Menth !

Einige von uns trafen sich schon eine Woche später zur Ehrung von Rellstab Martin beim NWSJV in Zofingen.

Wir freuen uns auf unser Jubiläumsjahr mit einigen speziellen Anlässen.

Erika Catania