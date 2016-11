Der Eselclub wird 30 Jahre alt. Dieses runde Jubiläum soll wieder mit einem Chlausmarkt gefeiert werden. 26. /27. November findet zum dritten Mal ein Chlausmarkt in der Bernowahalle in Leibstadt statt. An über 30 Ständen zeigen und verkaufen viele Heimwerker, aber auch einige professionelle Marktfahrer, Ihre Feilhabe. Mit der Jubilumsbeiz und der, vom Frauentreff Leibstadt geführten Kaffestube, werden Sie auch kulinarisch verwöhnt.

Diverse Solomusiker, aber auch Musikgruppen, lockern den Markt mit Ihren Auftritten auf. Die kleinen Gäste werden sind in der Kinderbetreuungsecke bestens aufgehoben. Am Sonntag macht dann der Samichlaus mit seinen Eseln und den Schutzlis seine Aufwartung. In seinem Gepäck hat der Samichlaus für jedes Kind ein Chlaussäckli, offeriert von der Stiftung Pro Leibstadt.

Reservieren Sie sich heute schon das erste Adventswochenende für einen Besuch in der weihnächtlich geschmückten Mehrzweckhalle in Leibstadt.