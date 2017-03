Die Jäger im Bezirk Bremgarten passen ihre Ausbildung, ihre Jagdmethoden und die Information der Bevölkerung den neuen Herausforderungen an - im Aargauer Wald werden in Zukunft mehr Erholungssuchende und Sportler im Wald unterwegs sein, ist der Leiter der kantonalen Abteilung Wald überzeugt.

Zur jährlichen Versammlung in Unterlunkhofen durfte Bezirksobmann Erwin Jansen mehr als 70 Jagdkollegen aus dem Bezirk Bremgarten, Gemeindeammann Roger Cébe, den Präsidenten des Freiämter Waldwirtschaftsverbands Hanspeter Gehrig sowie den Forstbetrieb Mutschellen mit Förster Christoph Schmid begrüssen. Im geschäftlichen Teil der Veranstaltung wählten die Jägerinnen und Jäger als neuen Bezirksobmann-Stellvertreter Charly Rosenberger aus Jonen, nicht ohne seinen langjährigen Vorgänger Arthur Ingold aus Berikon mit Dank verabschiedet zu haben. Der Präsident der Freiämter Jagdhundegruppe, Patrick Eggeler, durfte über eine erfreulich rege Trainings-Tätigkeit der Hundeführer berichten, was sehr wichtig für die Ausbildung der Hunde für die Nachsuche nach einem Wildunfall mit Autos oder für eine tierschutzgerechte Jagd ist.Gespannt erwarteten die Jägerinnen und Jäger das anschliessende Fachreferat von Alain Morier, Leiter der kantonalen Abteilung Wald.

Die Aargauer Jagd findet schon lange nicht mehr in der grossen Wald-Einsamkeit statt. Mit dem voraussichtlichen Bevölkerungswachstum wird der Kanton Aargau je länger je städtischer. Schon heute ist unser Wald ein intensiv genutztes Erholungsgebiet. Zudem haben grosse Teile der Bevölkerung den Bezug zur Jagd verloren. Die Jägerinnen und Jäger werden deshalb bekannte Fragen neu beantworten müssen: Warum jagst du? Wie jagst du? Wie begegnest du Erholungssuchenden (z.B. Spaziergängern, Bikern, Reitern und OL-Läufern)? Aber auch die Wildtiere werden sich einem städtischen Umfeld anpassen: Wildschweine oder Dachse, die private Gärten „umpflügen“, Wildtierarten wie Hirsch und Luchs, die neu einwandern. Dieser Umstand verlangt wirkungsvolle und tierschutzgerechte Jagdmethoden. Auch die Wildunfälle werden zunehmen, ganz einfach darum, weil auch der Verkehr zunimmt. Eine Herausforderung für die Jagdaufseher, welche im Aargau keine Staatsangestellten, sondern Mitglieder der örtlichen Jagdgesellschaften sind.

Traditionell wird bei den Jägern jeweils das jagdliche Brauchtum gepflegt, so auch an der Versammlung in Unterlunkhofen. Die eindrücklichen Naturklänge der Jagdhörner sowie das Interesse an den prämierten Trophäen der Kameraden aus den benachbarten Jagdgesellschaften rundeten die Versammlung würdig ab.

Ej