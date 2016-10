Die Feuerwehr Geissberg führte am Freitag 20. Oktober 2016 an den drei Primarschulen Rüfenach, Villigen und Remigen eine Evakuationsübung durch. Anschliessend konnten über 70 Schülerinnen und Schüler der 3. und 5. Klasse der drei Schulen an einem spannenden Postenlauf in Rüfenach teilnehmen. Der einmal jährlich stattfindende Feuerwehrmorgen hat einen festen Platz in den Schulagendas und wurde von der Feuerwehr Geissberg bereits zum sechsten Mal organisiert.

Spurt nach geglückter Evakuation

An fünf verschiedenen Posten gaben die fünfzehn Feuerwehrleute den Schulkindern interessante Einblicke rund ums Thema Feuerwehr. Beim Sanitätsposten lernten die Kinder mit dem „Erste Hilfe Pantomimenspiel“ wie man bei Verletzungen richtig reagiert. Verbundene Augen gab es beim Atemschutzposten, wo man sich blind entlang des Seiles durch schwieriges Gelände fortzubewegen hatte. Leuchtende Kinderaugen gab es auch bei der Mitfahrt mit dem Atemschutzauto. Im dunklen Schulkeller lernten die Kinder die Funktion der Wärmebildkamera kennen und mussten viele verschiedene Wärmequellen eruieren. Nachdem die Kinder liegend aus dem ersten Stockwerk über eine Aussentreppe evakuiert wurden, spurteten sie mit glücklichen Gesichtern wieder zurück ins Schulzimmer. Zwischendurch konnten die Kinder ein feines, von der Feuerwehr gesponsertes, Znüni geniessen.

Bei allen Posten konnte man von den Kindern immer wieder hören: „Das war cool!“ Dies ist den engagierten und kompetenten Feuerwehrleuten zu verdanken, die die Schulkinder mit ihrer sympathischen Art zum Mitmachen, Ausprobieren und Mitdenken anregten.

Öl nie mit Wasser löschen

Was passiert, wenn man versucht, eine Pfanne mit brennendem Öl mit Wasser zu löschen? Selbst mit einer geringen Menge Wasser entsteht eine riesige, zischende Flamme – die sehr grossen Schaden und schwere Verletzungen verursachen kann. Weiter mahnten die Feuerwehrleute, dass Gasflaschen im Freien aufzubewahren sind. Sie zeigten, welche grosse Kraft selbst eine kleine Gasflasche entwickeln kann, wenn sie explodiert. Die Kinder schauten den beiden Experimenten mit grossem, gebührenden Sicherheitsabstand zu, die Ohren durch die Hände geschützt.

Glücklich, zufrieden und mit neuem Wissen machten sie sich anschliessend auf den Heimweg.