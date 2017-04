Am Samstag, 25. März 2017, führte die Musikschule Würenlos ihre alljährliche Instrumentenvorstellung durch.

Um 9.30 Uhr versammelten sich die Musiklehrpersonen, die Kinder der Musikgrundschule der 1. Klasse sowie eine grosse Anzahl interessierter Kinder und Eltern in der Reformierten Kirche. Als Einleitung der Instrumentenvorstellung sangen die Musikgrundschüler und -schülerinnen drei Lieder, die durch die Musiklehrpersonen instrumental begleitet wurden. Jedes Instrument aus dem Angebot war dabei einzeln, in Gruppen und im Tutti zu hören. Im Anschluss an diese Präsentation demonstrierte der Gesangslehrer und Sänger Roger Thommen dem Publikum, wie eine Gesangslektion stattfinden kann und lud die Leute gleich zum Singen ein, was grossen Anklang fand. Inzwischen installierten sich die Instrumentallehrpersonen in den Musikzimmern, in denen die Kinder anschliessend alle Instrumente ausprobieren und sich die Eltern beraten lassen konnten.

Am Sonntag, 26. März 2017, um 17.00 Uhr, durften die Musikschülerinnen und -schüler das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm in der Reformierten Kirche verwöhnen.

Die Musikschülerinnen und –schüler erarbeiteten mit ihren Lehrpersonen ein abwechslungsreiches Programm. Ein Gitarrenensemble eröffnete das Konzert mit zwei bekannten Hits, „Marry you“ und „Photograph“, gefolgt von der Blechbläserklasse, die drei beliebte Stücke, eine „Pavane“, den „Kanon“ von Pachelbel und „Amazing Grace“ zum Besten gab. Zahlreiche Solistinnen und Solisten auf verschiedenen Blockflöten, Querflöte, Violine und Cello, begleitet durch Lehrpersonen am Klavier, bewiesen grosses Können und viel Mut. Eine Pianistin überraschte das Publikum mit der anspruchsvollen „Fantasie Impromptu“ von F. Chopin. Auch ein Sologesangsschüler war mit von der Partie. Er sang mit seiner schönen Stimme „Say something“ von Christina Aguilera und begleitete sich auch gleich selber auf dem Klavier. Ein Violinensemble spielte „Jenny Dang the Weaver“ und „Drowsy Maggi“ und das Oberstufen-Kammerensemble rundete das Konzert mit dem 1. Satz des „Concerto in G-Dur“ von Antonio Vivaldi ab.

Entsprechend den hohen Leistungen aller Musikerinnen und Musiker durften sie jeweils auch einen grossen Applaus des Publikums entgegennehmen.

Im Anschluss an das Konzert unterhielten sich die Gäste am von der Musikschulkommission organisierten Apéro über die gehörten Darbietungen. (rio)

Weitere Impressionen des Konzertes finden Sie auf unserer Homepage unter www.schulewuerenlos.ch, Musikschule.