In der pflegimuri fand vergangene Woche die erste von zwei Informationsveranstaltungen über das Thema Wohngenossenschaften statt. In der Region Freiamt ist die Wohnform der Genossenschaft weitgehend unbekannt. Die Informationsveranstaltungen geben Einblick in dieses spannende Thema. Die Finanzierung spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die rechtlichen Aspekte.

Im Zentrum steht das Projekt «Am Chatzebach», welches in Muri am Wiliweg realisiert wird. Neben Eigentumswohnungen wird die Wohnsiedlung zu zwei Dritteln genossenschaftlich organisierte Mietwohnungen anbieten.

Am 2. November (19.30 Uhr, pflegimuri) findet die zweite Informationsveranstaltung statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein anschliessender Apéro wird offeriert. Mehr Informationen dazu gibt’s auf der Website www.am-chatzebach.ch.