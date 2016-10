Am Wahlsonntag vom 23. Oktober 2016 wurde Frau Gemeindeammann Susanne Voser mit einem hervorragenden Resultat in den Grossen Rat des Kantons Aargau gewählt. Die Gemeinde Neuenhof stellt somit nach ca. 20 Jahren wieder eine Vertretung in der Legislative des Kantons. Im Namen des Gemeinderats, des Verwaltungspersonals sowie der gesamten Bevölkerung von Neuenhof möchten wir unserer neuen Grossrätin, Frau Susanne Voser, nochmals recht herzlich zur Wahl gratulieren. Neuenhof ist stolz!