Vor 32‘874 Tagen, im Sternzeichen des Wassermanns, ist sie in Hägglingen AG ge­boren. Am Mittwoch, 1. Februar 2017 darf unsere geschätzte Einwohnerin und Mitbürgerin, Frau Julie Bärtschi-Wassmer, wohnhaft in Wohlenschwil, Vogelsangstrasse 5, ihren 90. Ge­burtstag bei guter Gesundheit feiern. Im Namen der Bevölkerung gratulieren wir Frau Julie Bärtschi zum hohen, runden Geburts­tag herzlich und wünschen ihr auf dem weiteren Le­bensweg viel Freude, Zuversicht, beste Ge­sundheit und alles Gute.

Gemeinderat Wohlenschwil