Das Trompeterensemble der Musikschule Aarau unter der Leitung von Peter Roschi umrahmte das von Stadtpräsidentin Jolanda Urech sehr persönlich gehaltene Referat „Die Kunst des Alterns“. Zur Kunst des Alterns gehört, dass man eine positive Einstellung zu den Veränderungen seines Körpers hat. Es gebe eine Schönheit des Alters. Die gelte es zu sehen. Zur Kunst des Alterns gehöre auch, dass man sich früh mit seinem Alter und den sich daraus ergebenden möglichen Situationen auseinander setzen soll. So ist man rechtzeitig auf diese, manchmal plötzlich eintretenden neuen Lebensumstände vorbereitet.

Den zweiten Teil ihres Referates widmete sie der städtischen Alterspolitik. Ihr klares Bekenntnis zum städtischen Altersleitbild kam bei den Zuhörern sehr gut an, auch wenn sie darauf hinweisen musste, dass die längere Vakanz in der Fachstelle Alter nicht von Vorteil war. Es bleibe noch manches umzusetzen. Dass auch hier Kunst im Umgang mit Sparübungen und damit sehr knappen Mitteln gefragt sind, war in den Ausführungen der Stadtpräsidentin deutlich zu spüren. Die neugeschaffenen Strukturen und die bevorstehende Stellenbesetzung in der neugeschaffenen Abteilung Gesellschaft, in der auch die Fachstelle Alter eingegliedert wird, sollen sich weiter der Umsetzung des Altersleitbildes annehmen.

Die statutarischen Geschäfte wurden durch die Versammlung speditiv behandelt. Drei Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter seit der Gründung des FORÄRA im Jahre 2008 inne hatten wurden gebührend verabschiedet und zu Ehrenmitgliedern ernannt: Christian Fritschi, Präsident, Dr. med. Kätti Gamp, Aktuarin und Werner Knörr. Ebenfalls verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt wurde Dr. med. Jeannette Podzorski, Kassierin. Die Revisorin Leisa Fügli und der Ersatzrevisor Paul Gruber traten ebenfalls zurück. Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Ruth Grathwohl (CO-Präsidentin), Margrit Zimmerli (Co-Präsidentin), Pia-Maria Strub (Aktuarin), Josef Helg (Kassier) und Gérald Erne. Die rund 90 anwesenden Mitglieder und Gäste schlossen die GV mit dem traditionellen Apéro ab. Gérald Erne