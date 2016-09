Am letzten Samstag fand in der Turnhalle Lägernbreite in Ehrendingen die schon fast traditionelle Kinderkleider- und Spielwarenbörse 2016 statt.

Im Kleiderangebot fand man für Babys bis hin zu Schulkindern in allen Grössen etwas zum anziehen. Von Velos zu Skiern, von Bäbies zu Kuscheltieren, von Kartenspielen zu Puzzles oder vom Kinderwagen zum Autositz, – alles war im Angebot.

Die Erwachsenen konnten einen Tisch „mieten“ und Ihre mitgebrachten Waren direkt selber anbieten und verkaufen.

Die Kinder untereinander haben Ihre eigenen Spielsachen verkauft. Das verdiente Geld wurde meistens rasch in neues Spielzeug umgesetzt. So wechselten Puzzles, DVD’ s, Autos, Playmobil oder Plüschtiere schnell ihre Besitzer. Ob Gross oder Klein, für jeden Geschmack war etwas dabei.

Im Kaffee wurde man von den „Frauen im Zentrum“ mit selbstgebackenem Kuchen, Gipfeli und feinem Kaffee verwöhnt. Gegen den Mittag konnte man den Hunger mit einem leckeren Hot Dog stillen.

Wir möchten uns bei den zahlreichen Besuchern herzlich bedanken. Und natürlich geht auch ein grosses Dankeschön an unsere Verkäufer.