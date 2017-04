In Zuchwil sind nicht stille Wahlen angesagt, sondern der Wahlkampf um die 11 Gemeinderatssitze am 21. Mai wird spannend! Die Grünen Zuchwil sind seit Jahren eine konstante Kraft im Dorf und treten auch dieses Mal mit politisch engagierten und motivierten Persönlichkeiten an. Am 21. Mai stellen sich vier Kandidierende, zwei Frauen und zwei Männer, zur Wahl.

Auf dem Bild, von links: Jonas Kiener, Projektleiter E-Learning FHNW, Fabienne Balsiger, Fachfrau Betreuung Kind, Petra Martel, Dipl. Ernährungsberaterin FH SVDE und Benjamin Studer, Primarlehrer (bisher).

Auch im neu auf 11 Mitglieder verkleinerten Gemeinderat der «Energiestadt» Zuchwil wollen sich die Grünen einsetzen für Quartiere mit viel Lebensqualität, gute Schulen mit familienergänzenden Angeboten, ein starkes lokales Gewerbe, vielfältiges Vereinsleben und ein Miteinander der Generationen und Kulturen.