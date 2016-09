Auenstein hatte am Eidgenössischen Bettag allen Grund zum Feiern. Nach einem aussergewöhnlich langen Kuratorium von 3,5 Jahren konnte nun endlich eine neue Kirchenpflege in Pflicht genommen werden. Pfarrer Árpád Ferencz, selbst erst seit einem Jahr in Auenstein tätig, wurde nicht müde, seine Freude über die Zusage der 5 Personen auszudrücken. Fast 10 Prozent der Kirchgemeindemitglieder wurden von der unermüdlichen Spurgruppe angefragt, bis sich die nötige Anzahl Kandidaten für die Kirchenpflege zur Verfügung stellte. Am Ende war es jedoch sogar eine Person mehr als rechtlich nötig. Am 30. Juni 2016 wurden die fünf Mitglieder in die neue Kirchenpflege gewählt: Margrit Hochstrasser, Sandrina Horlacher, Laurent Müller und Simone Suter sowie Ernst Hochstrasser als Präsident.

Der grosse Festgottesdienst zur Inpflichtnahme fand, wie immer am Bettag, gemeinsam mit den Nachbargemeinden Rupperswil und Holderbank-Möriken-Wildegg statt. In der gut gefüllten Kirche wurden die Gottesdienstbesucher dann auch von vier Pfarrern begrüsst: Ursula Vock, Möriken, Wolfram Kuhlmann, Rupperswil, Árpád Ferencz als Auensteiner Gastgeber und Vizedekan Peter Weigl, Windisch.

Gemäss Vizedekan Weigl, verantwortlich für die Inpflichtnahme der neuen Kirchenpflege, zeigt sich der Kampf um Gerechtigkeit für das Reich Gottes nicht in schönen Ritualen, sondern in einer Gesellschaft, die sich von Mensch zu Mensch organisiert. Ganz in diesem Sinne hatte die neue Kirchenpflege darauf bestanden, in corpore in Pflicht genommen zu werden. Peter Weigl wünschte der neuen Kirchenpflege Erfüllung in ihrem Amt und ein gutes Miteinander in Leben und Glauben.

Die 5 neuen Kirchenpfleger haben das Amt mit Freude angetreten. Dies schliesst aber nicht aus, dass es einmal heftig zu und her gehen kann. Gottes Zuwendung zum Leben trägt uns jedoch auch in unseren Meinungsverschiedenheiten, so Weigl.

Organistin Francoise Härdi, unterstützt von Alfred Schaffner an der Querflöte, zog alle Register und liess die Metzler-Orgel voll erklingen, um der Freude auch musikalisch Ausdruck zu verleihen. Das „Grosser Gott wir loben dich“ wurde in Auenstein wohl selten so fröhlich und stimmgewaltig gesungen.

Seit der Wahl der neuen Kirchenpfleger weht ein frischer Wind in der Gemeinde. Das Aufatmen der Gemeindemitglieder war deutlich zu spüren. Die fünf Personen sind mit Pragmatismus an ihre neuen Aufgaben gegangen. Die Auensteiner freuen sich über die wiedererlangte Selbstbestimmung und auf die Neubelebung des Gemeindelebens.

Pfarrerin Ursula Vock rief in ihrer Predigt dazu auf, in der Verankerung im Glauben einander Gastfreundschaft zu gewähren. Pfarrer Wolfram Kuhlmann ging der Frage nach, was unser Denken und Handeln bestimmt. Pfarrer Árpád Ferencz fokussierte auf die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Muss immer alles gemacht werden, was machbar ist? Oder können auch wir, wie Jesus es tat, eine unabänderliche Situation ignorieren und unsere Energie auf das übergeordnete Ziel richten? Gott solle der neuen Kirchenpflege vernünftige Gelassenheit schenken, sodass ihre verfügbaren Ressourcen Gott und den Menschen dienen.

Der neue Kirchenpflegepräsident, Ernst Hochstrasser, dankte Heiner Studer für die lange Amtszeit als Kurator und für die Bereitschaft, Auskunft zu geben, wo noch Hilfe nötig sein sollte.

Die Nachbargemeinden überbrachten Grusswörter an die neue Kirchenpflege. So zitierte der Vizepräsident von Möriken-Wildegg, André Gretler, die Bergpredigt. Selig seien diejenigen, die einen Maulwurfshügel von einem Berg unterscheiden könnten. Susanne Fricker, Rupperswil, wies auf den unbelasteten Start hin, den das lange Kuratorium ermöglicht.

Die Kirchgemeinde Auenstein ist bereit für den Neuanfang.

Cordelia Ehrhardt



20.9.2016