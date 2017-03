In rund einem Monat, am Karfreitag, 14. April, wird in der Kölliker Mehrzweckhalle das Musical „Noah“ aufgeführt. Zehn Jugendliche aus Kölliken und Umgebung sind als Chor- oder als Bandmitglieder mit dabei. Für sie haben die Vorbereitungen auf dieses Adonia-Musical bereits begonnen. Die Jugendlichen geben Auskunft, welche Hoffnungen und Erwartungen sie an ihren Musical-Auftritt haben.

In der Band des Musicals Noah wirken Dan Hunziker (18 Jahre alt), Tobias Gamp (17) und Andri Hunziker (16) mit. Die Kölliker widmen sich auch sonst in ihrer Freizeit der Musik. Während Tobias Gamp mit seinem Klavierspiel an der Aarauer Kantonsschule bei der musikalischen Spitzenförderung mitmacht, spielte Andri Hunziker früher als Schlagzeuger in einer Schülerband und stellt sein Talent heute in Gottesdiensten der überkonfessionellen Kirche ICF zur Verfügung.

Ambitioniertes Musical-Projekt

Dan Hunziker spielt Gitarre und ist beim Musical Noah zusammen mit Kollegen für die Bandleitung verantwortlich. Wie viele andere Jugendliche auch, die bei diesem ambitionierten Musical-Projekt mitmachen, muss Dan Hunziker sein musikalisches Engagement neben seiner Ausbildung (in seinem Fall eine Lehre mit Berufsmatur) unterbringen. Jarik Suter (16) hat die Adonia-Musicals über ein älteres Geschwister kennengelernt, das mehrmals mitgewirkt hat, und wurde schnell vom Virus infiziert, als Heranwachsender selber an einer solchen Produktion mitmachen zu können. Heute ist Jarik ein begeistertes Chormitglied und ist schon zum dritten Mal bei einem Adonia-Teens-Musical dabei. Alle sind sich einig: „Die Gemeinschaft unter den rund achtzig Mitwirkenden des Musicals Noah ist uns sehr wichtig, dazu gehören auch das drei Tage dauernde intensive Einstudieren von „Noah“, gefolgt von der viertägigen Konzerttournee.“ Besonders gefällt ihnen an der Tournee auch das Übernachten bei fremden Leuten. Von grosser Bedeutung für die Jugendlichen sind auch die biblischen Themen, die dem Publikum mit den unterschiedlichen Adonia-Musicals auf einprägsame und moderne Art vermittelt werden.

Wertvolles gelernt

Kaum erwarten können die Musical-Aufführung am Karfreitagabend auch die drei 14-jährigen Kölliker Benjamin Nater, Johannes Lorenz und Janis Bossard sowie die um ein Jahr älteren Michael Gamp aus Kölliken und Timon Höfflin aus Aarburg. Auch die Köllikerin Elena Bossard (16 Jahre alt) ist froh über ihren Entscheid, sich wieder als Chormitglied für dieses Adonia-Musical gemeldet zu haben. Trotz ihres jugendlichen Alters haben die meisten bereits ein- oder mehrmals bei Adonia-Produktionen mitgemacht. So konnte Benjamin Nater in einem Adonia-Junior-Camp bereits seine Fertigkeiten als Hilfstechniker unter Beweis stellen und Johannes Lorenz lernte viel Wertvolles bei seinen Teilnahmen als Chormitglied in einem Junior- und in einem Teens-Chor. Nicht weniger als viermal dabei war Michael Gamp, der in einem Junior-Chor auch Theater gespielt hatte und jetzt ein geübtes Teens-Chormitglied ist. Auch Janis Bossard und Timon Höfflin verfügen durch ihre früheren Teilnahmen schon über einige Routine beim Einstudieren von neuen Liedern für das Musical.

16 Lieder einstudieren

16 Lieder müssen die Jugendlichen für das Musical Noah auswendig können. Um die Melodie und den Text schon im Vorfeld kennenzulernen, haben die Mitwirkenden bereits vor einiger Zeit eine CD erhalten. Zu Beginn des einwöchigen Camps (Lagers), bei dem die Mitwirkenden (Chor und Band) das Musical intensiv einüben, sollten die Teilnehmenden alle Liedtexte bereits beherrschen. Das gemeinsame Erarbeiten eines solchen Musicals bis zur Aufführungsreife und die Aufführung vor grossem Publikum stellen grosse Herausforderungen an die Jugendlichen dar, die ihnen zudem eine persönliche Weiterentwicklung und Talentförderung ermöglichen. Die Jugendlichen sind dankbar, dass sie in Kölliken von der Chrischona-Gemeinde mit offenen Armen empfangen werden und mit feinem Essen sowie einer guten Übernachtungsmöglichkeit verwöhnt werden.

Ein Blick zurück

Spannend waren für die Teenies ausserdem die Erfahrungen, welche Regula Nater zu Beginn der neunziger Jahre als Mitglied von Adonia-Chören gesammelt hat und ihnen im Vorfeld der „Noah“-Aufführung in Kölliken weitergeben konnte. Existierten vor mehr als 25 Jahren lediglich zwei verschiedene Adonia-Chöre, welche vor allem grössere Ortschaften in der Deutschschweiz bereisten, so gibt es heute nicht weniger als 15 Chöre, die in der deutschsprachigen Schweiz unterwegs sind und drei Chöre in der französischsprachigen Schweiz. Diese Entwicklung zeigt auf, wie stark sich die Beliebtheit dieser Musical-Aufführungen in den letzten Jahren gesteigert hat und wie begehrt die Plätze bei den Jugendlichen für ein aktives Mitmachen bei den Adonia-Musicals sind. (frg)