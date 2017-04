Die Bibliothek Zeiningen und Pia Lanz Kaiser laden zu einer weiteren Geschichten-stunde in diesem Frühling ein. Kleinkindern (ab 3 Jahren) und ihren Eltern bietet sich dabei die Gelegenheit, in die Welt der Sprache und der Bücher einzutauchen. Sie erleben gemeinsam mit den Kindern, wie spannend Geschichtenwelten sind und wie vielfältig Sprache sein kann. Die Gemeindebibliothek Zeiningen verfügt über Lesestoff für die ganze Familie und jedes Alter. Auch den kleinsten Kindern steht eine grosse Auswahl an kartonierten Büchern zur Verfügung.

Die Geschichtenstunde mit Pia Lanz Kaiser findet am Donnerstag, 27. April um 16.30 Uhr in der Bibliothek Zeiningen statt. Alle Kinder im Vorschulalter sind dazu herzlich eingeladen. Pia Lanz Kaiser und das Bibliotheksteam freuen sich auf viele Kinder. Der Eintritt ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung.