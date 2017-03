Am 17. März 2017 trafen sich Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Interessierte zur ordentlichen Generalversammlung des Vereins zur Unterstützung des therapeutischen Reitens und der heilpädagogischen Förderung Behinderter mittels Reiten. Zu Beginn würdigten die Teilnehmer ihren Ehrenpräsidenten, Emil Pfändler, der am 11. Februar 2017 unerwartet verstorben ist. Der wichtigste Vereinsanlass fand wie jedes Jahr im Restaurant Helvetia in Gontenschwil statt.

Durch die Mitglieder- und Sponsorenbeiträge konnten auch im Vereinsjahr 2016 heilpädagogische Lager und Reitstunden für Behinderte mitfinanziert werden. Durch den Verein werden die Kosten übernommen, welche von den Behinderten selber, deren Angehörigen oder den Heimen und Schulen nicht getragen werden können. Im Jahr 2016 konnte der Verein eine Summe CHF 5‘740.00 beitragen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unterstützungsverein und der Besitzerin und Leiterin des Ponyhofs Schwarzenberg, Doris Unseld-Markstaller, ist vertraut. Es wurde einander an den vier Vorstandsitzungen immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Mit einem Sommerfest am 8. Juni 2016, auf dem Ponyhof Schwarzenberg, feierte der Verein sein 25 jähriges Jubiläum. Zu Beginn konnten sich die Gäste auf einem Rundgang den Ponyhof besichtigen. Anschliessend gab es eine Reitvorführung der Feriengäste und zum Schluss genossen alle ein Barbecue in der schön geschmückten Reithalle. Es wurden viele Gespräche über die vergangenen 25 Vereinsjahre geführt.

Ziel des Unterstützungsvereins ist es, das Angebot des Ponyhofes einer grösseren Anzahl von Behinderten zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist der Verein weiterhin auf Mitglieder- und Sponsorensuche. Weitere Infos unter www.ponyhof.ch, siehe unter Unterstützungsverein.

Corina Loosli