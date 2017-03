Am letzten Freitag hielt die SP Gränichen im Restaurant Löwen ihre GV ab, und der Vorstand freute sich, dass 58 % der Mitglieder an der Versammlung teilnahmen.

Der Präsident André Muhmenthaler erläuterte den von ihm verfassten Jahresbericht, der einen guten Überblick über die Aktivitäten der SP Gränichen im vergangenen Jahr gab und von den Mitgliedern mit grossem Applaus verdankt wurde. Die beiden Revisoren Walter Amato und Liliane Zimmermann hatten die Rechnung 2016 geprüft, und die Anwesenden genehmigten beides einstimmig. Der Jahresbeitrag wurde aufgrund der kommenden Gemeindewahlen im Herbst um 10 Franken erhöht, und auf Antrag von Walter Amato wurde auch das Wahlbudget auf 7000 Franken angehoben.

Aktuell besteht die SP Gränichen aus 36 Mitgliedern. Im letzten Jahr wurde ein Austritt, jedoch auch drei Neueintritte verzeichnet. Der Präsident hiess die Neueintretenden Thomas Helbling, Sarah Suter und Cordula Sonderegger herzlich willkommen. Anschliessend wurden nicht nur die bestehenden Vorstandsmitglieder André Muhmenthaler (Präsident und Kassier), Franz Suter (Aktuar und Mitglied Bezirksvorstand) und Sonja Suter (Kommunikation) in ihren Ämtern bestätigt, sondern neu auch Cordula Sonderegger (Vertretung Bezirksvorstand) gewählt. Gewählt wurden ebenfalls Iris Kyburz und Paul Müri als Bezirksdelegierte sowie Ursula Stocker und Brigitte Hügli – mit Vertretung Liliane Zimmermann und Dora Häuptli – als Kantonsdelegierte.

Franz Suter stellte das Jahresprogramm vor, und zwei Eckpunkte hob er besonders hervor. Zum einen verwies er auf das in diesem Jahr wieder stattfindende Jugendfest hin, an welchem die SP Gränichen mit ihrer Polit-Bar vertreten sein wird – erfreulicherweise in Zusammenarbeit mit den anderen politischen Parteien der Gemeinde Gränichen. Zum anderen hob Franz Suter den Wahlsonntag im September hervor, an dem nicht nur der Gemeinderat, sondern auch die verschiedenen Kommissionen der Gemeinde wieder zur Wahl stehen.

Sehr zur Freude der Anwesenden erklärte Präsident André Muhmenthaler seine Kandidatur für den Gemeinderat, für welches ihn die Anwesenden einstimmig nominierten. Nominiert wurden ebenfalls Walter Amato für die Steuerkommission und Liliane Zimmermann sowie Markus Müller für das Wahlbüro. Da André Muhmenthaler nach zwölfjähriger Tätigkeit als Mitglied der Finanzkommission – acht Jahre davon als deren Präsident – dieses Amt aufgibt, wird nach einem geeigneten Kandidaten oder einer Kandidatin gesucht. Ebenfalls gesucht wird eine SP-nahe Kandidatin oder ein Kandidat für die Schulpflege. Interessierte können sich bei André Muhmenthaler melden.

Das Wahlkomitee der SP Gränichen, bestehend aus Ueli Widmer, André Muhmenthaler, Franz Suter, Franz Stocker und Sonja Suter, freut sich auf einen spannenden Wahlkampf!