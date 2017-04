Die Ortspartei Magden konnte eine gut besuchte Versammlung durchführen. Speziell begrüsst wurde unser Grossrat Herr Alfons Kaufmann, welcher als Gastreferent über die Zukunftsstrategie der Partei spricht.

Das vergangene Jahr war ein aktives Jahr. Schwerpunkte waren die Sommergemeindeversammlung mit dem Thema Bau- und Zonenordnung, die außerordentlichen Gemeindewahlen sowie die Grossratswahlen mit drei Kandidaten der Ortspartei.

Die Jahresrechnung 2016 hat mit einem kleinen budgetierten Verlust abgeschlossen. Das Protokoll wurde von den Anwesenden einstimmig genehmigt, ebenso die von Ruth Truninger geführte Kasse. Die Revisoren konnten der Versammlung eine einwandfreie Kasse zur Abstimmung vorlegen.

Im Vorstand der Ortspartei wurde der langjähre Parteisekretär, Peter Müller verdankt. Viele Jahre war und ist er aktiv im politischen Geschehen. Die Verabschiedung eines langjährigen Vorstandsmitgliedes, Ruth Truninger, Verantwortlich für das Finanzwesen hat eine Vakanz ausgelöst, welche neu zu besetzen ist.

Als Präsident stellt sich Thomas Henzel zur Verfügung, welcher durch die Anwesenden einstimmig und kräftigem Applaus gewählt wird. In seiner Antrittsrede freut er sich sehr und dankt nochmals seinem Mentor, Peter Müller, für die tatkräftige Unterstützung. Das Ziel vom neuen Präsidenten ist klar, den Schwung welche die CVP während den Grossratswahlen in allen Gemeinden spüren konnte, weiter in Fahrt zu halten. Zusammen mit der Strategiegruppe des Bezirks wolle man neue Wege gehen und in den nächsten Jahren wieder zu den Siegern zu gehören. Denn nur mit der der CVP könne man auf Bundesebenen und kantonal Abstimmungen gewinnen. Die CVP wisse was sie will und sei nur dann für Kompromisse bereit, sei die Richtung rechts oder Richtung links, wenn dies zum Wohle der Bürger unseres Landes, unseres Kantons oder unserem Bezirk sei.