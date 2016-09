Traditionsgemäss lädt die Kirchenpflege ihre Mitarbeitenden und freiwilligen Helfer mit ihren Partnerinnen und Partner einmal im Jahr zu einem Nachtessen ein. Dies ist ein Dankeschön für die während dem Jahr geleistete Arbeit und Unterstützung. Am 23. September war es wieder soweit. Präsident Daniel Amstutz begrüsste die Eingeladenen im Pavillon hinter der Kirche in Unterkulm. Die Anwesenden wurden nach einem Apéro von den Mitarbeitenden der Metzgerei Ulmann kulinarisch verwöhnt und konnten sich anschliessend am Dessertbuffet, welches von den Mitgliedern der Kirchenpflege bereitgestellt wurde, bedienen. Im geselligen Rahmen wurde geplaudert, gelacht und Anekdoten aus vergangener Zeit zum Besten gegeben. Grossen Anklang fand auch der Gabentempel, welcher von Birgit Rosenkranz und Evelyne Studer beschafft wurde. Diesen beiden Damen gebührt aber nicht nur dafür, sondern auch für die Organisation des ganzen Abends ein grosser Dank!