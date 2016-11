Was für ein denkwürdiges Wochenende! Neben dem grossen Erfolg der SP Aargau durften die Gebenstorfer Sozialdemokraten sich besonders freuen. Gemeinderätin Giovanna Miceli als Kandidatin der SP Gebenstorf hat in Gebenstorf von allen Grossratskandidaten am meisten Stimmen erhalten, nämlich 429. „Von Herzen danke für das damit ausgesprochene Vertrauen. Ich empfinde es als Zeichen der Wertschätzung gegenüber meiner bisherigen politischen Arbeit in meiner Gemeinde. Ich werde diese mit grosser Motivation weiterführen“, freut sich unsere Gemeinderätin. Zudem wuchs der Stimmenanteil für die SP Gebenstorf um 7.12% an. Damit hat die SP Gebenstorf im Bezirk Baden den durchschnittlich grössten Stimmenzuwachs erhalten.

Die Stimmbürger von Gebenstorf setzen wieder vermehrt auf eine ausgewogene Politik, was sehr erfreulich ist. Gerade in der Bildungspolitik ist dies wichtig, aber auch in der Gesundheits- und Sozialpolitik oder wenn es um Investitionen im Dorf geht. Ein grosses Anliegen sind uns die Kinder, unsere Zukunft. Sie werden uns beerben und das Erbe wollen wir im Guten weitergeben.



Willy Deck, Co. Präsident SP Sektion Gebenstorf