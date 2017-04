Frenkendorf einfach heute am 9. April 2017 in Bildern gezeigt

Frenkendorf ist auch heute eine eigenständige Gemeinde im mittleren Baselbiet, 12 km nur von Basel entfernt, dann 3 km von Liestal, was die Kantonshauptstadt vom Kanton Baselland ist. So ca. 6 800 Einwohner / im Jahre 2017 / wird das Dorf heute haben. Dann auch viele Vereine. Z.B. den VVF, dann den Turnverein, dann den Fussball Club, dann auch den Seniorenverein, etc.etc. So heisst es beim Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung, einfach Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach und Arisdorf. Zur Einwohnerschaft gehören auch die Zuzüger/Innen aus anderen Kultur- und Sprachgebieten. So auch sie zeigen sich heute in den verschiedenen Vereinen, erwähnt sei nur der Fussballclub. Wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit gehen, z.B. wie Frenkendorf gegründet wurde und warum im Dorfwappen den Halbmond hat. Einfach ein paar Bilder sollen zeigen, so ist heute am 9. April 2017 dieses Dorf in Bildern.