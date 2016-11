Die FDP Urdorf hat sich an ihrer Mitgliederversammlung vom 9. November 2016 einstimmig für die Beibehaltung des Gesamtsteuerfusses bei 118% bzw. je 59% für die Schulgemeinde und politische Gemeinde ausgesprochen. Urdorf gehört schon jetzt zu den Gemeinden mit der höchsten Steuerbelastung im Kanton Zürich. Die Gemeinde bemüht sich intensiv um attraktive Standortbedingungen, unter anderem auch für Unternehmen, von denen 30% der Steuererträge stammen. Es versteht sich von selbst, dass eine Steuererhöhung ein ungünstiges Zeichen setzt, wenn benachbarte Gemeinden ihre Steuerbelastung beibehalten oder sogar senken. Zum Vergleich: der Steuerfuss in Schlieren beträgt 114%.

Für die FDP Urdorf kommt zur Zeit auch eine Übertragung von drei Steuerprozenten von der politischen Gemeinde (56% anstatt 59%) auf die Schulgemeinde (62% anstatt 59%) nicht in Frage. Die politische Gemeinde hat sehr diszipliniert budgetiert und das Sparpotential ausgeschöpft. Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten hat die Schulgemeinde darauf verzichtet, mit der politischen Gemeinde die Steuerfussfestsetzung abzusprechen, sondern einseitig per Presse ihren Wunsch nach einer Steuerfusserhöhung bekannt geben. In der Weisung führt die Schulgemeinde mit keinem Wort aus, inwiefern sich ihre finanzielle Situation gegenüber dem Vorjahr in einer Art verschärft haben soll, die eine Steuerfusserhöhung um 3% rechtfertigen würde. Mit der Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses beträgt das Eigenkapital der Schule voraussichtlich für 2017 CHF 2,1 Mio. und für 2018 CHF 2,3 Mio.

Aus diesen Gründen lehnt die FDP Urdorf eine Steuerfusserhöhung ab und empfiehlt, den Gesamtsteuerfuss bei 118 % bzw. bei je 59% für die beiden Güter zu belassen. Die politische Gemeinde und die Schulgemeinde sollten das nächste Jahr dazu nutzen, aufgrund einer Gesamtschau der finanziellen Situation und in Absprache miteinander zum Wohl der Gemeinde Urdorf ein ausgewogenen Voranschlag vorzulegen.

Stephan Mazan, Co-Präsident der FDP Urdorf