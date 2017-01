Die FDP der Amtei Bucheggberg-Wasseramt (BuWa) hat die Nomination für die Kantonsratswahlen erfolgreich durchgeführt. Es konnten 22 verschiedene Persönlichkeiten aus der Region nominiert werden. Die FDP kann somit mit einer vollen Liste (Listen Nr. 7) in die bevorstehenden Wahlen schreiten. Die Bezirksparteien Bucheggberg und Wasseramt sind stolz, dass so viele, gut qualifizierte, motivierte und spannende Personen zur Verfügung stehen. Die Nominationsveranstaltung konnte im Logistikzentrum Conforama und Lipo in Derendingen abgehalten werden. Zu Beginn stand eine Betriebsführung durch die imposanten Räumlichkeiten und verschiedenen Gebäude an. Die rund 100 Teilnehmer waren von der Grösse der Hallen und Anlagen beeindruckt. Anschliessend folgte die Nomination, welche von Alex Miescher, Biberist gekonnt und raffiniert geleitet wurde.

Weiter wurde Hilda Weibel, Aetingen als Amtsrichterin und Heinz Bucher, Messen als Ersatzamtsrichter nominiert.

Die FDP.Die Liberalen freuen sich, mit der nominierten Crew in die bevorstehenden Wahlen zu schreiten und hat bei den Kantonsratsmandaten das Ziel, 6-7 Sitze zu erreichen.

Philippe Arnet

Kantonsrat

Präsident FDP.Die Liberalen BuWa