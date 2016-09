Ende September ist die FDP Bezirk Muri zu Gast beim bekannten und erfolgreichen Freiämter Unternehmen Bütler Elektro Telecom AG in Muri. Die Firma Bütler zeichnet sich mit ihrem stetigen Innovationsdrang, nachhaltiger Expansion und konsequenter Förderung des Berufsnachwuchses als Vorzeigeunternehmen aus. Die FDP freut sich, im Rahmen der Betriebsbesichtigung einen Einblick in das Unternehmen und dessen Kultur zu erhalten. Als prominenten Gastreferenten konnte die freisinnige Bezirkspartei Regierungsrat und Landstatthalter Stephan Attiger gewinnen. Attiger steht seit 2013 dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt vor und stellt sich am 23. Oktober der Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode. Zudem werden sich die FDP-Grossratskandidaten aus dem Bezirk Muri kurz vorstellen und ihre Motivation für eine Parlamentskandidatur erläutern. Im Anschluss an den offiziellen Teil wird ein Apéro offeriert.

Der Anlass findet am Donnerstag, 29. September 2016 in den Räumlichkeiten der Bütler Elektro Telecom AG an der Pilatusstrasse 41 in Muri statt (Industriegebiet, südlicher Dorfrand). Die Veranstaltung ist öffentlich, auch Nicht-Mitglieder der FDP sind herzlich willkommen. Weitere Informationen sind jederzeit unter www.fdp-bezirk-muri.ch abrufbar.