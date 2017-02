Am 17. Februar führte der FC Menzo Reinach im Clubhaus im Moos seine ordentliche Generalversammlung durch. Erstmals führte Präsidentin Annamarie Fries durch den Abend. Sie blickte vorerst auf ein ereignisreiches Jahr zurück mit vielen tollen Anlässen. Sie lobte im Speziellen die 2. Mannschaft für ihr vorbildliches Auftreten in der Vorrunde, nachdem die gleiche Mannschaft in der abgelaufenen Saison noch vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die neu als Finanzchefin in den Vorstand gewählte Inge Doghman präsentierte die Vereinsrechnung des vergangenen Jahres, die einen Gewinn von etwas mehr als 5000 Franken auswies. Möglich machten das gute Resultat nicht nur die Erhöhung der Vereinsbeiträge sondern auch die Marketingabteilung um Ozan Yilmaz und Giuseppe Pignatelli, denen es gelang, mit einem neuen Konzept mehrere neue Sponsoren vom FC Menzo Reinach zu überzeugen. Natürlich trugen auch die Einnahmen aus den Inseraten für die Vereinsnachrichten und aus verschiedenen Anlässen wie dem Hallenturnier, der Wyna Expo oder dem Kids-Festival zum Erfolg bei.

Der langjährige Juniorenverantwortliche Ardin Wassink zog sich aus dem Vorstand zurück, genauso wie Giuseppe Pignatelli. Beide bleiben dem Verein aber als eifrige Helfer erhalten. Simon Bolliger ersetzt Ardin Wassink neu im Vorstand als Vertreter der Juniorenkommission, Pietro Cesari wurde als Eventmanager gewählt.

Das ehemalige Vorstandsmitglied Luca Del Prestito wurde an der GV aufgrund seiner grossen Verdienste für den FC Menzo Reinach zum Ehrenmitglied ernannt. Geehrt wurde zudem Rosario Simari, der seit vielen Jahren für den FC Menzo Reinach als Schiedsrichter auf den Plätzen unterwegs ist. Er ist der älteste Schiri im Kanton. Zum FC Menzo Reinacher des Jahres wurde Mendim Ramadani bestimmt, der trotz seinem jugendlichen Alter schon in mehreren wichtigen Funktionen im Verein engagiert ist.

David Eppenberger