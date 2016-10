FC Frenkendorf – FC Pratteln 3 : 2 ( 1 : 0 )

Kurz die Situation vom Tabellenstand in der 4. Liga, Gruppe 1. Mit 13 Punkten bei 12 Mannschaften und 9 Spielen war der FC Frenkendorf vor dem Anpfiff an 8. Stelle und der FC Pratteln an 11. Stelle. Beide Mannschaften starteten sehr aggressiv in dieses Spiel. Mit Glück gelang in der 10. Minute durch einen Weitschuss von Michael Probst das 1 : 0. Mit diesem Ergebnis ging man in die Pause. 2. Halbzeit: In der 60. Minute rot für einen Spieler vom FC Pratteln. Und trotzdem in 63. Minute das 1 : 1 durch Torschütze Anes Velic für die Gäste. Die Heimmannschaft war jetzt gefordert, man spielte doch mit einem Mann mehr. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft vom FC Frenkendorf. In der 78. Minute das 2 : 1, Torschütze Kagiso Schnyder und in der 87. Minute das 3 : 1 durch Torschütze Jelenko Lukic. Und trotz Unterzahl in der 90. Minute das 3 : 2 für die Gäste. Toschütze Blerim Gjergjaj. Ein Schuss aus der Mitte kullerte einfach ins Tor vom FC Frenkendorf. Die Verteidigung wie auch der Goalie waren zu weit vorgerrückt. Der Sieg war ja jedoch dem FC Frenkendorf nicht mehr zu nehmen. Fussball, richtig, was kann da alles passieren, machmal sogar in der Nachspielzeit. 3 Minuten zusätzlich liess der Schiri spielen.