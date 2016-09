Junioren B 1. Stärkeklasse – Gruppe 1 (Herbstrunde)

FC Frenkendorf – FC Kaiseraugst 12 : 2 ( 2 : 1 )

10 Mannschaften hat es in dieser Gruppe. Die B-Junioren sind die zweitälteste Gruppe von Jugendspielern im Fussball wie auch im Handball. In den Top Vereinen wie z.B: FC Basel werden sie als U 16/U17 geführt. Als Tabellenführer konnte der FC Frenkendorf dieses FC Kaiseraugst im Kittler in Frenkendorf begrüssen. Das Trainergespann Sascha Rosenthaler, Frenkendorf und Thomas Ruflin, Füllinsdorf hatten die Mannschaft von Frenkendorf auf das Spiel gut vorbereitet. Siegt man, dann ist man weiterhnin Tabellenführer. In der ersten Halbzeit konnte der FC Frenkendorf nicht befriedigen, eher war es der FC Kaiseraugst. Und so führten die Gäste mit 0 : 1 in der 15. Minute. Dann ein Spiel, wo man sagen kann, keine Mannschaft war federführend. Gut in der 39. Minute der Ausgleich und in der 43. Minute, kurz vor der Pause das 2 : 1 für den FC Frenkendorf. Ganz sicher haben Trainer vom FC Frenkendorf für die zweite Halbzeit der Mannschaft einige Tipps gegeben. Und so war es dann auch, Tor für Tor für den FC Frenkendorf, nur eines für den FC Kaiseraugst. So lief es dann: 46. Minute 3 : 1 FC F, 49. Minute Penalty für den FC F, das war das 4 : 1, dann Penalty für den FC Kaiseraugst in der 52. Minute, die Verkürzung auf 5 : 2. Nur noch die Heimmannschaft danach: 63. Minute 6 : 2, 71. Minute 7 : 2, 74. Minute 8 : 2, 83. Minute 9 : 2, 85. Minute 10 : 2, 88. Minute 11 : 2 und am Schluss in der 90. Minute und Nachspielzeit das 12 : 2. Der FC Kaiseraugst konnte in der 1. Halbzeit durchaus gefallen, in der 2. Halbzeit sah man dann den Unterschied in den technischen Feinheiten wie auch im Zusammenspiel von Spieler zu Spieler, dass der FC Frenkendorf hier die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld hatte. Das war dann auch die erneute Tabellenführung.