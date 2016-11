FC Frenkendorf Da Junioren erfolgreich

In der Winterpause sind Turniere angesagt. Also haben die Trainer von den Da Junioren vom FC Frenkendorf gern die Einladung vom FC Kaiseraugst an der Teilnahme am Römerhof Cup in Kaiseraugst zugesagt.

Total 12 Mannschaften nahmen in dieses Da Junioren Gruppe teil. 6 Mannschaften in Gruppe A und 6 Mannschaften in Gruppe B.

Und es hat sich gelohnt für die FC Frenkendorf Da Junioren, denn in 5 Spielen gab es 5 Siege.

Zunächst die 3 Gruppenspiele.

Dies die Ergebnisse:

FC Frenkendorf Da - FC Reinach Db 3-0

FC Lausen 72 Da - FC Frenkendorf Da 1-3

FC Frenkendorf Da - FC Kaiseraugst Da 4-1

Halbfinal : FC Frenkendorf Da - FC Lausen 72 Dc 5-0

Finale: FC Kaiseraugst Da - Fc Frenkendorf Da 1-2

Somit der Sieger vom Römerhof Cup 2016

der FC Frenkendorf Da Junioren.