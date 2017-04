Wie hält man ein Hilfsprojekt am Laufen, das sich in Kenia, 6000 km von Urdorf entfernt, entwickelt? Am besten natürlich mit einem Augenschein vor Ort und vielen vertrauensbildenden und motivierenden persönlichen Gesprächen. Nach diesem Motto besucht der Urdorfer Rolf Hotz regelmässig die von seiner Stiftung unterstützten Aids-Waisen, Aids-Halbwaisen und armen Familien in der kenianischen Stadt Siaya. Im vergangenen Februar begleiteten ihn gleich fünf Interessierte in den ostafrikanischen Staat – alles Spender des Projekts oder Paten von Kindern.

Das Reiseprogramm war ehrgeizig, galt es doch, möglichst viele der 58 unterstützten Sekundarschülerinnen und -schüler in ihren verschiedenen Schulen zu besuchen. Einzelne Kinder besuchte man auch in den kargen Rundhütten, in denen die meisten der überaus armen und häufig von der Immunschwäche entkräfteten Menschen wohnen.

„Wir besuchten zum Teil sehr arme Schulen ohne Wasser, Strom und Toiletten“, hält Rolf Hotz fest und fügt an: „Das war für uns sehr bewegend und traurig.“ Die Reisegruppe versuchte immer wieder, spontan zu helfen. So ermöglichte sie etwa einer Schulleitung, Maissäcke für die Verpflegung der Kinder zu besorgen, denn bei den Schulen handelt es sich durchwegs um Tagesschulen oder Internate. Auch andere Geschenke wie Taschenlampen oder Schreibmaterial wurden von den Schulleitern mit grosser Dankbarkeit entgegengenommen.

Zu den Höhepunkten der Reise gehörte eine Zusammenkunft von ehemals oder gegenwärtig unterstützten Jugendlichen und ihren Lehrern - insgesamt über hundert an der Zahl - auf dem stiftungseigenen Grundstück. Auch dieser Anlass, an dem auch der gesamte lokale Vorstand der Stiftung anwesend war, ermöglichte viele spannende und interessante Gespräche.

Das Besuchsteam nahm auch einen Augenschein in der stiftungseigenen Computeria, wo die unterstützten Schülerinnen und Schüler freien Zugang zum Arbeiten haben und sich weiterbilden können. Diese Einrichtung ist als stadtweit einzige ihrer Art auch der Öffentlichkeit zugänglich und sollte zumindest mittelfristig selbsttragend werden oder gar einen Gewinn abwerfen.

Treffen mit Patenkind als Highlight

Für die mitgereiste Urdorferin Rita Gruber war der Besuch ihres Patenkindes Roy eines der grossen Highlights ihres Kenia-Abenteuers, von dem sie schwärmt: „Es hat meine kühnsten Träume übertroffen!“ Ihre Reisegefährtin Eva Parati, ebenfalls aus Urdorf, fügt an: „Nach einer Woche kenianische Luft, Lebensweise und Gedankengut schnuppern kann ich jetzt auch den Ausdruck „Das ist eben Afrika“ besser verstehen.“ Das Projekt von Rolf Hotz hat sie tief beeindruckt. „Es soll unbedingt weiterleben!“ meint sie dazu.

Um das Weiterbestehen dieses sympathischen Mikro Projekts zu gewährleisten, hat der Stiftungsgründer einen kleinen Verein ins Leben gerufen. Seine Hauptaufgabe ist das Generieren von Spendengeldern. Jedes Jahr soll die Summe von rund 40 000 Franken den rund fünf Dutzend Studenten aus diesen ärmlichen Verhältnissen das Absolvieren der kostenpflichtigen Sekundarschule ermöglichen. Darum ist die Stiftung dankbar für jede Spende.

Spendenkonto: Verein zur Unterstützung der Siaya Kenya Children Foundation, 8902 Urdorf:

IBAN CH 16 0900 0000 6102 5925 6