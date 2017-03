Geschichten in allerlei Sprachen in der Gemeindebibliothek Möhlin

Wir jubilieren, feiern Sie mit – unter diesem Motto bietet die Gemeindebibliothek Möhlin während des ganzen Jubiläumjahres verschiedene Anlässe für Gross und Klein an.

Einmal im Monat am Samstag, jeweils von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr wird unter dem Motto „Erzähl mir eine Geschichte - heute in….eine Geschichte in einer Fremdsprache und in Deutsch übersetzt, erzählt. Zwölf verschiedene Sprachen kann man so während des Jahres in der Bibliothek entdecken, ob Finnisch, Norwegisch, Mandarin oder Portugiesisch So bunt wie das Angebot in der Bibliothek, ist auch die Sprachenvielfalt der Veranstaltungsreihe.



Am Samstag, 25. Januar von 10.30 bis 11.00 Uhr kann man die Geschichte vom Dinosaurier Edwina in Englisch und Deutsch hören.

Das Team der Gemeindebibliothek freut sich über viele Zuhörer. Der Anlass ist kostenlos.