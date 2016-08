Am Dienstag, 30. August 2016 strömten rund 75 interessierte Personen anlässlich der Eröffnung des Café Balance in den Eusebiushof nach Grenchen. Gespannt folgten sie den Ausführungen von Dr. Jürg Bernhard, Chefarzt Rehabilitations- und Rheumazentrum soH, zum Thema „Sicher stehen - sicher gehen: Gelenke und Knochen im Gleichgewicht“. Dr. Bernhard legte den Teilnehmenden ans Herz, sich im Alltag mehr zu bewegen und betonte mehrmals, dass dies in der Gruppe besonders motivierend und wirksam sei. Vor allem rhythmische Bewegungen, wie sie im Café Balance geübt werden, seien besonders präventiv im Hinblick auf die Sturzgefahr.

Motiviert und neugierig kamen die Teilnehmenden während den darauffolgenden 30 Minuten gleich selbst in den Genuss einer Schnupperlektion. Unter der Leitung von Marita Elisa Rohrer wurde zu Liedern aus aller Welt bewegt, getanzt und gelacht. Die Stimmung war perfekt und es hat allen Anwesenden sichtlich Spass gemacht. Die Kurse finden ab Dienstag, 6. September um 9.00 Uhr (Gruppe 1), um 10.00 Uhr (Gruppe 2) und um 10.55 Uhr (Gruppe 3) im Pfarreizentrum Eusebiushof in Grenchen statt.

Das Café Balance ist ein gemeinsames Angebot der Pro Senectute und der soH Prävention. Weitere Unterstützung durch den Lotteriefonds. Nähere Informationen zum Angebot erhalten Sie bei Pro Senectute Kanton Solothurn 032 626 59 79 oder auf www.so.prosenectute.ch