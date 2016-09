Der Jugendchor Surbtal präsentierte sein neustes Projekt „Music Bubbles“ mit grossem Erfolg und Begeisterung.

Nun war es soweit, nach monatelangen Vorbereitungen wurde „Music Bubbels“ in der Mehrzweckhallte in Endingen uraufgeführt.

Der Jugendchor, bestehend aus dem ersten Chor (Kinder vom Kindergarten bis in die 5. Klasse) und dem zweiten Chor (ab 5. Klasse bis Jugendliche) überraschten nicht nur das Publikum, sondern auch sich selber!

Alle waren vor ihrem grossen Auftritt etwas angespannt und konnten es kaum erwarten ihre eingeübten Lieder, Choreographien und Solos zu präsentieren.

Auch die Verantwortlichen, die Dirigentinnen Gabriela Martinez und Martina Koch, so wie der Vorstand waren bereit für diesen grossen Augenblick.

Aufgeführt wurden Hits der letzten 80 Jahre, in welchen die Chöre zu gleichen Teilen ihr Können zeigten. Die passenden Requisiten, Kleider, Dekorationen und Bilder untermauerten die jeweiligen Zeitepochen. Den Kindern und Jugendlichen war die Freude und die Begeisterung nicht nur anzumerken, sondern sie gingen in ihren Rollen auf und wuchsen über ihr Können hinaus.

Das lange und geduldige Einüben und Feilschen an so vielem, bis so ein grossartiges Projekt auf den Beinen steht, kommt in so einem Augenblick zur Vollendung.

Man erkennt und erfährt, dass das Durchhalten und der grosse Einsatz aller sich mehr als gelohnt hat. Solche Augenblicke, angereichert mit Stolz und Erfüllung werden für die Kinder und Jugendlichen unvergesslich bleiben.

Wenn Sie noch nicht in den Genuss und in die Freude des Jugendchor Surbtal gekommen sind, dann dürfen Sie die letzte Vorstellung nicht verpassen!

Sie findet am Samstag, den 24.09.2016 um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Endingen statt.

Ein überraschungsvoller und freudiger Abend ist ihnen garantiert – wir freuen uns auf Sie!

Der Jugendchor Surbtal