Achenbergtreffen zum Thema Energiestrategie 2050

Am Achenbergtreffen wurde diskutiert, weshalb die Energiestrategie 2050 nicht das bringt, was Politiker von ihr erwarten.

(ef) Aus allen vier Himmelsrichtungen kamen am Sonntag-Vormittag die Teilnehmenden am traditionellen Jahresauftakt der FDP Bezirkspartei auf den Achenberg. Bei Ankunft gab es einem heissen Punch. Im Saal erwartete sie dann ein Referat von Grossrätin Jeanine Glarner zur Energiestrategie 2050. Um nicht mit leeren Batterien den Rückmarsch antreten zu müssen, gab es anschliessend einen währschaften Brunch.

Energieverbrauch rückläufig

In der Begrüssung zeigte sich Bezirksparteipräsidentin Claudia Hauser erfreut über das Zustandekommen des Referendums zur Energiestrategie 2050. Viel dazu beigetragen hätten die jungfreisinnigen, auch mit Unterstützung der heutigen Referentin, Jeanine Glarner, Grossrätin und Ressortleiterin Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung, der FDP Grossratsfraktion. In einem interessanten Referat gab die in Energiefragen versierte Grossrätin einen Einblick, in den Inhalt des neuen Energiegesetzes, welches Bestandteil der Energiestrategie 2050 ist. Mit einigen Zahlen, Fakten und Grafiken illustrierte sie die Entwicklung des Endenergieverbrauchs von 1910 bis heute. 2010 wurde der Höchststand erreicht. Seither ist der Verbrauch rückläufig. Der Verbrauch an Elektrizität stieg jedoch weiter. Zu einem sinkenden Verbrauch an Elektrizität mit mehr E-Mobilität und Wärmepumpen macht die Referentin allerdings ein Fragezeichen.

Was steht im Energiegesetz?

Das bisherige Energiegesetz des Bundes stammt von 1998 und umfasst 30 Artikel und 20 Seiten. Das neuen Energiegesetz, gegen welches das Referendum ergriffen wurde, umfasst 77 Artikel und 33 Seiten. Sowohl im alten wie im neuen Gesetz muss die Energieversorgung sicher, wirtschaftlich und umweltverträglich sein. Das neue Gesetz verlangt bereits bis 2020 einen erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Wasserkraft. Der durchschnittliche Endenergieverbrauch pro Kopf und Jahr soll bis 2020 um 16 Prozent und bis 2035 und 43 Prozent gesenkt werden. 24 Artikel regeln die Förderung der erneuerbaren Energien und drei die sparsame und effiziente Energienutzung von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten. Daraus werde ersichtlich, dass das neue Gesetz sich stark auf die Elektrizität fokussiere.

Gesetzesanpassungen

Das neue Energiegesetz löst auch Anpassungen im CO2-Gesetz aus. Verlangt wird unter anderem eine weitere Senkung der CO2-Emissionen bei Personenwagen, bei Lieferwagen und leichten Sattelschleppern. Änderungen erfährt auch das Gesetz über die direkte Bundessteuer. Investitions- und Rückbaukosten im Zusammenhang mit dem Energiesparen oder dem Umweltschutz, sollen dem Unterhalt gleichgestellt werden. Die dritte Änderung betrifft das Kernenergiegesetz, welches die Erteilung neuer Rahmenbewilligungen für Kernkraftwerke verbietet.

Ausbaupotential umstritten

Skeptisch ist die Referentin gegenüber den Vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren. Die Energiestrategie gibt vor, die Kernenergie bis 2050 vollständig durch Erneuerbare zu ersetzen. Von der installierten Leistung und der Summe der Jahreserzeugung ausgesehen, möge dies aufgehen. Kritisch zu hinterfragen sei aber das theoretische Ausbaupotential. Wie sollen über 1400 Windanlagen möglich sein, wenn es nicht einmal gelingt, in Kirchlerau drei aufzustellen. Äusserst schwierige werde auch die Gewährleistung der Netzstabilität (Einhaltung der Frequenz und Spannung). Dazu brauche es Mehrfach-Kapazitäten in Form Kombi-Gaskraftwerken oder Import..

Strategie unehrlich

Auch bei grösstem Ausbau der erneuerbaren Energien sei der Ausstieg aus der Kernenergie nur mit dem Bau von Gas-Kombikraftwerken zu meistern. Ökonomische und technische Realitäten müssten bei der Nutzung von Wind und Photovoltaik anerkannt und die Effizienz der Anlagen beachtet werden. Mit den 37 Windanlagen wurde 2015 eine Jahresleistung von 60 Megawatt erzeugt, eine Menge, die in Leibstadt in 2 Tagen produziert wird. Nicht viel besser stehe es mit den Photovoltaikanlagen. Hier haben 2015 49‘130 Anlagen total 1394 Megawatt erzeugt. Die Investitionen für die Netze von bis zu 18 Milliarden Franken müssten nicht die Verursacher bezahlen, sondern würden über den Netzzuschlag sozialisiert.

Markt- statt Planwirtschaft

Die staatlich verordnete Energieplanwirtschaft setze möglicherweise auf das falsche Pferd. Gänzlich falsch sei es, Denkverbote zu erteilen. Liberale Politik vertraue der Innovationsfähigkeit der Menschen, lautet das Credo der Energiefachfrau. Die Politik setze auf Milliarden-Subventionen. Dadurch würden Fehlanreize entstehen. Das solche bestehen, zeigte sich in der anschliessenden, von Grossrat Erwin Baumgartner geleiteten Diskussion.

Empfehlungen für den 12 Februar

Erwin Baumgartner verwies auf die Abstimmung vom 12. Februar. Er befürchtet aufgrund der Komplexität eine tiefe Stimmbeteiligung. Für alle drei Eidgenössischen Vorlagen empfiehlt die FDP ein Ja. Besonders wichtig sei ein Ja zur Unternehmenssteuerreform. Bei den kantonalen Vorlagen wird ein Ja zu den beiden Finanzausgleich-Vorlagen empfohlen. Das neue System sei gerechter und transparenter. Zu den drei übrigen Vorlagen lautet die Parole Nein. Die Bildungsvorlage sei unehrlich, verhindere den Lehrplan 21 nicht und führe den Aargau in eine Bildungssackgasse.