Am vergangenen Sonntag herrschten - wie seit geraumer Zeit – arktisch kalte Temperaturen. Perfekte meteorologische Bedingungen also, um sich in einer (mehr oder weniger) warmen Turnhalle zu verkriechen und Ping-Pong bzw. Tischtennis zu spielen.

So folgten zahlreiche Kinder dem Aufruf des TTC Bremgarten und versammelten sich in der Isenlaufturnhalle, um sich gegenseitig die kleinen Plastikbälle um die Ohren zu schlagen! Natürlich ging es beim Schülerturnier in erster Linie um den Spass und die Freude am Spiel, aber selbstverständlich hat bei einem Turnier jeder auch seine Ambitionen. Folglich gab es einige spannende und hart umkämpfte Spiele, die den Zuschauern manchmal gar den Atem stocken liessen. Schöne Ballwechsel wurden vom Publikum bestehend aus Eltern, Geschwistern, aber auch „Konkurrenten“ frenetisch beklatscht.

Bei den jüngsten (U9) konnte sich Dylan Rohner im Finale gegen Jeremy Kohler durchsetzen. Bei den U11 standen sich im Finale Siro Hofmann und Bryan Huber gegenüber. Das Duell entschied nach 3 knappen Sätzen Siro Hofmann für sich. Bei den U13 triumphierte Meron Fishaye und bezwang nach einem hart umkämpften Spiel Liam Roth, gegen welchen er noch in den Gruppenspielen mit 0:3 unterlegen war. Das Turnier der ältesten (U15) konnte schliesslich Joel Herzog in einem ebenfalls engen Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Bei den Mädchen war die Beteiligung leider nicht ganz so gross. Deshalb musste Yanibell Santos bei den Knaben antreten, schlug sich wacker und belgte bei den Mädchen als einzige Teilnehmerin folgerichtig Platz 1.

Dass trotz allem Ehrgeiz die Freude am Spiel im Mittelpunkt stand, merkte man an der guten Stimmung in der Halle und daran, dass auch nach einer Niederlage meist schnell wieder ein Lächeln auf den Gesichtern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag.