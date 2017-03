Sportschützen Albisrieden-Urdorf. An der 58. Generalversammlung der Sportschützen Albisrieden-Urdorf in der Schützenstube „Bergermoos“, an der 26 Mitglieder teilgenommen hatten, wurden alle Geschäfte und Anträge des Vorstandes gutgeheissen. Der Verein steht finanziell auf gesunden Füssen. Im Zuge der Renovationsarbeiten steht nun nach dem Erhalt der Baubewilligung die weitere Umgestaltung des ehemaligen 300-m-Standes im Vordergrund.

Der sechsköpfige Vereinsvorstand hat im abgelaufenen Jahr ausgezeichnete Arbeit geleistet, was die Einstimmigkeit bei den Abstimmungen eindrücklich bestätigte. Dazu gehörte auch der ausführliche Jahresbericht von Präsident Albert Buchwalder, der alle Höhepunkte aus dem Jahr 2016 noch einmal Revue passieren liess. Er sprach dabei vor allem seinen Vorstandsmitarbeitern den grossen Dank für die grossen und ehrenamtlich ausgeführten Arbeiten aus. Dazu gehörten insbesondere die Wettkampf-Organisationen und -Vorbereitungen der beiden Schützenmeister Karl Meier (intern) und Heinz Gamper (extern), sowie die zuverlässigen und umsichtigen Wartungsarbeiten von Standwart Hans Siegrist (Ehrenpräsident) in der Schiessanlage.

Arbeit für den Finanzchef

Ein gewaltiges Pensum hatte Finanzchef Hansruedi Meier zu bewältigen, bis alles gemäss den buchhalterisch und steuerrechtlichen Anforderungen und Vorgaben (Gesetz und Statuten) in die Reihe gebracht war. Nun steht eine neue „blitz-blanke“ Buchhaltung vor. Diese wurde von Rechnungsrevisor Franco Castellazzi entsprechend gelobt.

Im letzten Abrechnungsjahr standen Einnahmen in der Höhe von Fr. 17‘453 Ausgaben von Fr. 16‘860 Franken gegenüber. Zusammen mit den Abschreibungen resultiert aber ein Aufwandüberschuss von rund 7‘000 Franken.

Das Budget 2017 weist ebenso ein Negativsaldo von rund 6‘500 Franken aus. Dies wiederum vor allem wegen den weiteren Renovationsarbeiten, Abschreibungen und Rückstellungen. Trotzdem steht der Verein aufgrund der Vermögenslage (Fr. 191‘000) auf gesunden Füssen.

Sportschützen-Auszeichnungen

Bei der fortgesetzten Aufarbeitung der Traktandenliste wurden Jahresbeiträge, Vorstandsentschädigung und Kompetenzen unverändert belassen. Im Weiteren wurde Bruno Lässer für seinen Stichsieg am Tessiner Kantonalen im letzten Jahr mit einer Flasche Wein ausgezeichnet, und anschliessend konnte Präsident Albert Buchwalder verschiedene Sportschützenauszeichnungen (je nach Anzahl erreichten Kranzkarten) an Ueli Blaser, Hanspeter Indergand, Hanspeter Rixner und Bruno Lässer an den Mann bringen.

Ausblick

Das Schützenjahr 2017 wird wiederum reich befrachtet sein. Auf nationaler Stufe steht die Teilnahme am Berner Kantonalen im Jura (Moutier) im Vordergrund. Dazu beteiligen sich die Aktiven in der Mannschafts- und Gruppenmeisterschaft und verschiedenen Schützenfesten bei überregionalen Wettkämpfen. Auf Vereinsstufe bilden wie gewohnt die Jahresmeisterschaft, das Volksschiessen, das Cup- Freundschafts-, End- und Chlausschiessen das Gerippe.

Die neue Saison beginnt mit dem ersten Trainings- und Freiwilligentag am 25. März. Zuvor aber treffen sich am 18. März im „Bergermoos“ die Aktiven des Verbandes Sportschützen Zürich und Umgebung (VSpZU) zum ersten Schiesstag im Rahmen des Winterschiessens.