...riskierten die neuen Oberstufenschülerinnen und -schüler des Schuljahres 2017/18 am Infomorgen der Kreisschule Rheintal-Studenland

(mst) Ausnahmsweise herrschte am vergangenen Samstag reges Treiben in den Schulhäusern der Kreisschule Rheintal-Studenland in Bad Zurzach. Die 67 neuen Schülerinnen und Schüler aus den neun Verbandsgemeinden nutzten zusammen mit ihren Eltern die Gelegenheit, sich schon einmal mit den Gegebenheiten der Kreisschule vertraut zu machen und sich über die wichtigsten Themen zu informieren.

In den verschiedenen Unterrichtsräumen konnten Schüler und Eltern ihre neue Schule dann ganz konkret anschauen und erfragen: Es gab Einblicke in die Fächer Hauswirtschaft, Sport, Biologie, Deutsch, Chemie, Latein, Musik, Werken, Englisch, Textiles Werken, Französisch und Projekte & Recherchen. Auch über das selbstgesteuerte Lernen (SOL), die neuen interaktiven Präsentationssysteme, die Bibliothek und die Arbeitsgebiete von Schulsekretariat und Schulpflege konnte man sich informieren. Das Wahlfach ‚besondere Haustierpflege’ war dabei ganz klar ein Highlight der Tour durch die weitläufigen Räumlichkeiten der Kreisschule.

Zum Ausklang des Infomorgens trafen sich die neuen Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und zukünftigen Lehrpersonen noch einmal in der Mensa, um sich bei Zopf, Kaffee und Süssmost schon einmal etwas näher kennenzulernen.