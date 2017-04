Folgender Bericht wurde von Lukas aus der 6. Klasse geschrieben.

An einem sonnigen Sonntagmorgen besammelten sich die Mittelstufenkinder der Schulen Remigen und Rüfenach. Alle freuten sich auf das anschliessende Skilager. Nachdem alles im Car verstaut war, fuhren wir los. Die Fahrt ging in die Lenzerheide, genauer gesagt nach Valbella, ein sehr schönes Dorf.

Dort angekommen gab es den Lunch und dann ging es schon ab auf die Piste. Nach vier Stunden Skifahren ging es zurück in Lagerhaus für`s Nachtessen. Dank unserem tollen Kochteam genossen wir, wie am Sonntagabend, immer leckeres Essen. Dann kam der Montag, es war ein ganz gewöhnlicher Skitag, bis auf das Hallenbad, welches die Remiger Kinder am Abend besuchen durften. Die Rüfenacher Kinder spielten im Lagerhaus – der Spielehit war „Werwolf“. Nach dem Abendprogramm und dem leckeren Dessert gingen alle in ihre Zimmer, machten sich bettbereit und schliefen schon bald ein. Am Dienstag waren alle schon auf den Nachmittag gespannt. Da durften alle, welche möchten, ins Dorf gehen und ihr Geld „verplündern“, oder zu Hause im Schnee spielen. Am Abend durften nun die Rüfenacher Kinder das Hallenbad besuchen. Der Dienstag war auf jeden Fall ein sehr toller und ereignisreicher Tag. Doch dann kamen noch Mittwoch und Donnerstag. An diesen Tagen konnten wir am längsten Ski- oder Snowboard fahren. Am Abend hiess es dann Skilager „Kunterbunt“. Wir hatten so viel Programm, sodass wir es auf zwei Abende verteilen mussten. Nachdem wir unser vorbereitetes Programm durch hatten, gab es noch Disco. Die Disco war mega cool. Ein paar konnten den Handstand und jemand sogar den Rückwärtssalto, dieser war echt cool. Nach diesen zwei richtig, richtig coolen Abenden kam auch schon der Freitag. Es war der letzte Tag, also durfte man am Nachmittag die Ski und Snowboards tauschen. Dies finden wir immer sehr toll. Nun neigte sich das Skilager bereits dem Ende entgegen und wir mussten wieder nach Hause. Allen hat das Skilager mega viel Spass bereitet, konnten wir doch eine ganze Woche lang bei herrlichem Sonnenschein Ski-und Snowboard fahren.