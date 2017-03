Nach dem grossen Publikumserfolg des Interkantonalen Männerchors vor Jahresfrist ist nun in der Franziskanerkirche ein weiteres, noch abwechslungsreicheres, gemeinschaftliches Chorkonzert zu hören. Mit dabei als Gastchor: Der Männerchor Chutz Langendorf.

Die Interkantonalen Chöre laden ein zu ihrem gemeinsamen Konzert in Solothurn - Männerchor, Frauenchor, gemischter Chor - und das alles in einem Konzert! Der Interkantonale Mädelschor und der Interkantonale Männerchor, wurden 2011 durch die Initiative von Philippe Jacquiard und Grégoire May gegründet. Ziel ist es, junge Sängerinnen und Sänger aus allen Regionen der Schweiz, seien es Amateure oder Profis, für a cappella Konzerte zusammen zu bringen. Es handelt sich um Projektchöre, die unter der Leitung jeweils zweier Dirigenten bzw. zweier Dirigentinnen jedes Jahr ein neues Konzertprogramm einstudieren.

Die Chöre präsentieren dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm und freuen sich darauf, in Solothurn wiederum mit dem Männerchor Chutz ein gemeinsames Konzert zu gestalten.

Sonntag, den 19. März um 17.00 Uhr in der Franziskanerkirche in Solothurn.

Eintritt frei – Kollekte

Kurt Wälchli, Feldbrunnen