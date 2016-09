Als Ministrantinnen und Ministranten gestalten Kinder und Jugendliche die Feierlichkeiten in der Katholischen Kirche mit. Zum Dank fand vergangenen Samstag in Liestal ein Fest für die Minis des Kantons Baselland statt, welches grossen Anklang fand.

Ausgerüstet mit einer Karte sucht sich eine Schar Kinder aufgeregt den Weg zum Ziel: eines der verschiedenen "Ateliers", die im Umraum der katholischen Kirche Bruder Klaus Liestal statt finden. Dort können sie zusammen Fussball spielen, eingepackt in grosse Ballone, den sogenannten Bubble Soccers. Die Begeisterung ist gross! Zahlreiche weitere "Ateliers" bieten an diesem Tag Gelegenheit zum kniffligen Rätseln, kreativen Basteln, singen und heiteren Beisammensein. Das vielgestaltige Programm des Min!Tag (das ! als i gelesen) hat die kantonale Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit askja baselland unter Mitarbeit von Jugendlichen zusammengestellt. Der spiel- und erlebnisreiche Tag soll den Minis einerseits Dank sein für ihr Engagement. Andererseits bietet er ihnen eine regionale Plattform, sich kennen zu lernen, auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Im Kanton Baselland sind es rund 700 junge Menschen die sich als Ministrantinnen und Ministranten - kurz: Minis - engagieren. Ihresgleichen finden sich in der gesamten Deutschschweiz schätzungsweise 20'000 Mädchen und Jungen zwischen 9 und 25 Jahren. Deren Engagement wird im Dreijahrestakt mit dem nationalen Minifest gewürdigt, organisiert von der Deutschschweizerischen Arbeitsgruppe für MinistrantInnen-Pastoral (DAMP). Der Min!Tag vom vergangenen Samstag ist eine regionale Ergänzung und hatte in diesem Rahmen 2015 in Laufen Premiere.

Nach dem erlebnisreichen Tag beschliessen die Minis erschöpft aber mit glücklichen Gesichtern ihr Fest mit dem fetzigen Mini-Cup-Song. Dessen Rythmus steckt an und die Melodie klingt in den Ohren nach - sie weckt die Vorfreude auf das nationale Minifest im kommenden Jahr in Luzern.