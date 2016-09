Bei strahlender Sonne haben die CVP-Grossratskandidaten des Bezirks Rheinfelden am letzten Montag ihr CVP-Risotto in Wallbach gekocht und sind den Menschen vor Ort begegnet. Zahlreiche Passanten haben sich die Zeit genommen und einen geselligen Moment mit den CVP-Grossratskandidaten rund um Alfons Paul Kaufmann verbracht. Interessante Gespräche über Politik und das aktuelle Geschehen trugen zum grossen Erfolg des Anlasses vor dem Volg-Dorfladen bei. Zur Freude vieler Kinder versüsste Zuckerwatte den Abend.

Für alle, welche den Anlass verpasst haben und auch in den Genuss des CVP-Rübli-Risottos kommen möchten, bietet sich bereits am Dienstag 20.09.2016 wieder die Gelegenheit, das Gericht von 17.00 bis 19.00 Uhr am Bahnhof Mumpf zu probieren.