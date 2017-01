Am 6. Januar 2017 feierte die SP Gränichen ihren traditionellen Dreikönigstags-Apéro, und sehr zur Freude des Vorstandes, der eingeladen hatte, nahmen 19 Personen an diesem gemütlichen Anlass teil. Die Anwesenden hielten sich an den feinen Fleisch- und Käseplatten gütlich, und zum Dessert wurden die von Mirjam Muhmenthaler und Ruth Müller gebackenen Dreikönigskuchen serviert. Ganz im Sinne des Gedankengutes der SP wurde nicht nur ein König resp. eine Königin gekürt, sondern insgesamt fünf Personen durften sich krönen lassen. Erst nach einigen Stunden löste sich die muntere Gesellschaft auf – und freut sich schon auf den nächsten gemeinsamen Anlass, nämlich auf die Generalversammlung, welche am 24. Februar 2017 stattfinden wird.