In Grindelwald fand am vergangenen Wochenende die Verbandsmeisterschaft des Eislaufverbands Bern-Nordwestschweiz statt. Der EC Mittelland wurde im Berner Oberland durch sechs Läuferinnen in vier Kategorien vertreten und drei der sechs Eisprinzessinnen platzierten sich durch ihre guten Leistungen auf dem obersten Treppchen – herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg!

Resultate

Bronze: Lilian Schoop 1, Lara Schudel 4 und Corina Limacher 13 (14), Silber: Sarah Stadelmann 1 (4), Junioren SEV Damen: Selina Hirt 10 (13) und Senioren SEV Damen: Ranja Weisskopf 1 (2)