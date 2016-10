Die Fraktion der SVP Brugg diskutierte anlässlich ihrer Fraktionssitzung über die bevorstehenden Traktanden der Einwohnerratssitzung vom 21. Oktober 2016

Nein zu zusätzlichen Stauräumen

Was als angeblich optimale Strassennutzung verkauft werden soll, bringt uns neben den Stauräumen nur zusätzlichen Stau. Was bereits in Windisch zwischen Grandag Garage und FH Campus umgesetzt – aber kaum genutzt – wurde (Bau einer millionenteuren Unterführung), soll nun auch in Brugg Einzug finden. Die flankierenden Massnahmen ‚Sommerhalden‘ führen zum gleichen Effekt wie die faktische Schliessung der Habsburgerstrasse. Mensch und Gewerbe werden darunter leiden und einzelne Ortsteile werden faktisch vom Stadtzentrum abgeschnitten. Ein Lösungsvorschlag wäre die zusätzliche Beschleunigung des Verkehrs und Ausbau der Strassenkapazität.

Nachhaltige Finanzplanung gefordert

Seit Jahren weist das Budget ein negatives Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt Brugg auf. Dieses konnte bislang nur aus den Finanzerträgen und den Aufwertungen HRM2 getilgt werden – diese fallen aber nach dem Jahr 2017 weg. Es ist deshalb bereits jetzt höchste Zeit, Massnahmen einzuleiten, um ohne Finanzkosmetik ein ausgeglichenes Budget anzupeilen. Es müssen echte Sparmassnahmen ergriffen werden, die über das blosse Abschalten der Strassenbeleuchtung hinausgehen.