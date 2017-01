Die Buchserinnen und Buchser haben sich bei einer Umfrage mit drei Vierteln für die Gemeindeautonomie ausgesprochen. Auf Schulebene soll zu einem Schulkoloss von 3‘000 Schülerinnen und Schülern und 500 Mitarbeitenden fusioniert werden. Die Steuerung dieses Projektes war aaraulastig und von persönlichen Argumenten geprägt. Von den Befürwortern des Projektes werden Gründe aufgezählt, die in dieser absoluten Form nicht stimmen. Alle hauptsächlichsten Fusionsargumente können mit einem Schulvertrag Aarau-Buchs genauso erreicht werden.

Für die Schülerinnen und Schüler ändert sich nichts. Bei beiden Varianten sind alle schulischen Lösungen möglich. Finanzen werden bei einer Fusion keine eingespart, an einer Ecke entsteht eine Entlastung, an der anderen fallen Mehrkosten an. Die Schulbauten beanspruchen für Buchs erhebliche finanzielle Mittel. Das langjährige Hinausschieben von Gebäudesanierungen und Neubauten muss ein Ende haben. Auf dem Schulhaus Risiacher steht ein Notdach, damit es nicht hineinregnet. Im Alten Schulhaus heisst das WC noch „Abort“ und ist in einem entsprechenden Zustand. Auf dem Buchser Schulareal stehen sechs Container. In den letzten sechs Jahren hat die Schülerzahl mit den vielen Überbauungen um 200 Kinder zugenommen und steigt weiter an. Buchs braucht neue und renovierte Schulhäuser, unabhängig von der Schulorganisationsform.

Die vorgesehene Schulleitung der Kreisschule ist personalaufwändiger und teurer. Vom Organigramm her verletzt sie Führungsgrundsätze: Der Geschäftsleiter führt elf Direktunterstellte.

Bei der Sonderpädagogik will man auf zwei Ebenen fahren: integrative Schulung und Führung von Kleinklassen. Das ist widersprüchlich und es entstehen Mehrkosten, für Buchs 100‘000 Fr.

Die Bezirksschule Buchs ist von der Grösse her nicht gefährdet. Dank der ansteigenden Schülerzahlen und der Sportschüler ist die Anzahl ausreichend und mit der Vertragslösung können auch Rohrer Schüler aufgenommen werden.

Die Hauswarte gehören zur Schule und sind nicht wie vorgesehen der Bauverwaltung zu unterstellen. Diese frühere Lösung ist mit der KSBR korrigiert worden, hat sich bewährt und soll nicht wieder verschlechtert werden.

Bei der Projektsteuerung für die Kreisschule Aarau-Rohr ist die Meinung der Buchser Lehrpersonen nicht berücksichtigt worden. Sie wurde unter den Tisch gewischt, in der Meinungsäusserung verpasste man ihnen einen Maulkorb und im Extremfall wurde mit der Nichtwiederwahl gedroht. Demokratie à la DDR.

Die Aarauer und Buchser Lehrpersonen sind mit dem Fusionsprojekt frustriert worden und sind schier einhellig gegen eine Kreisschule. Der Zusammenführungsprozess zu einer gemeinsamen Schule würde Ressourcen (Weiterbildung und Finanzen) beanspruchen, die anderweitig sinnvoller eingesetzt werden können.

Schliesslich kennt die ganze Schulstruktur bei der Legislative und der Exekutive keine Volkswahl. Das ist demokratisch falsch.

Die Schule Aarau bietet Hand zu einem Zusammenarbeitsvertrag. Ergreifen wir sie und blasen die Fehlkonstruktion Kreisschule Aarau-Buchs ab.

Hugo Wasser, ehemaliger Schulleiter Kreisschule Buchs-Rohr