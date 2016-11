Aus unserer Kindheit kennen wir alle das Gruselgefühl. Diese dunklen Ecken, die damals von Geistern, Monstern und seltsamen Wesen bewohnt waren. Die Figuren aus den Märchen und Filmen verhalfen uns dazu, in Fantasiewelten abzutauchen. Wir stellten uns diesen Wesen in Gefechten mit Spezialabwehrmaschinen oder der Taschenlampe neben dem Bett.

Auch an Halloween geht’s schaurig zu, denn wenn Freunde als Skelett oder Vampir verkleidet sind, haben die Jugendlichen Spass. Doch warum eigentlich?

Es gibt zugleich zwei Gefühle: Schrecken und Angst auf der einen Seite und die Faszination auf der anderen.

Im Körper sorgen zwei Hormone für die aufregende Emotion: Auf das Adrenalin, das in Momenten der Gefahr ausgeschüttet wird, folgen die Endorphine, die Glücksgefühle und Entspannung auslösen.

Die Jugendarbeit versucht, mit ihren Angeboten nicht einfach einen Lückenfüller für Langeweile zu kreieren. Sie will Erlebnisse schaffen, die unter die Haut gehen. Die Jugendlichen kommen so mit sich und ihren Fähigkeiten auf einer tieferen Ebene in Kontakt. Dies kann ihnen dabei helfen, sich selbst besser zu verstehen und Kompetenzen für ihre Alltagsbewältigung zu entwickeln.

Aus Angst wird somit Mut.

Hier spielt natürlich die angemessene Gruseldosis eine Rolle.

Beachtet werden sollte, dass sich die Kinder und Jugendlichen freiwillig einer Situation, die Angst macht, aussetzen. Alles ist so hergerichtet, dass die „Sache“ gut ausgeht, was die Kinder natürlich spüren. Sie geniessen dann die entstehende Spannung.

Weil das Kind/der Jugendliche in der Lage war, die Angst auszuhalten, stellt sich am Ende ein Gefühl der Stärke ein.

Zum dritten Mal in Folge wurde die Villa Fluck (Schönaustrasse 31) am Wochenende vor Halloween zum Gruselhaus. Am Freitag und am Samstag öffnete die Villa ihre quietschenden Tore für alle Jugendlichen ab der 5. Klasse. Begrüsst wurden sie von den kostümierten Teammitgliedern der JAW.

Auffallend war besonders die Dekoration: Ein Riesenschlund mit spitzen Zähnen stellte den Eingang ins Gruselhaus dar und die Frontseite der Villa wurde eigens für diese Veranstaltung mit riesigen Tüchern verkleidet.

Die Jugendlichen konnten ihren Mut in der Geisterbahn testen und sich einen ordentlichen Schrecken holen. Kreativität war beim Kürbisschnitzen oder beim Schminken gefragt. Kunstblut, Narbenwachs und alles, was sonst noch aus der Maskenbildner-Branche stammt, stand zur Verfügung. In der Disco konnten sich die Besucher und Besucherinnen als DJ oder DJane üben und gemeinsam das Tanzbein schwingen. Für die, welche dann doch noch ein bisschen Ruhe brauchten, stand das Kino offen und ermöglichte es ihnen, sich gemütlich einen Film anzuschauen.

«Die Geisterbahn war so krass! Obwohl ich letztes Jahr schon da war, braucht es immer wieder Überwindung!» Enver, aus Wettingen

Über vierzig Jugendliche besuchten dieses Jahr die Grusel-Villa. Es war ein schönes Wochenende und das Team der Jugendarbeit Wettingen freut sich schon auf das nächste Jahr.