Die Primarschule Rüfenach begann die Schule mit einem Drachen-Workshop. Alle Kinder, von den Kindergärtlern bis zu den 6. Klässlern, bauten unter kundiger Anleitung des Drachenexperten Markus Trombik einen flugsicheren Drachen.

„Du schaffst es“, feuert ein Kindergärtler sein Gspänli aus Leibeskräften an - das Kind rennt – und der Drachen fliegt. Fliegt und tanzt am Himmel über dem Sportplatz der Schule Rüfenach. Zusammen mit 50 weiteren Drachen. Es sind die Drachen aller Kinder der Schule Rüfenach, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Die Erstklässlerin rennt neben dem Viertklässler. Stolz schauen sie während des Rennes hinauf zu ihrem Drachen, schauen zu wie er fliegt, und wie der bunte Schweif am Himmel tanzt. Federleicht. Gehalten nur an der Schnur der Kinder.

Wendig und schnell

„Hata Nagasaki“ heisst der Drache, den die Rüfenacher Kinder unter der kundigen Leitung des Drachenexperten Markus Trombik aus Basel bastelten. Markus Trombik ist seit langer Zeit vom Drachenbauen und der Drachenfliegkunst begeistert. In Basel führt der frühere Informatiker einen Drachenladen. Regelmässig ist er an Aargauer Schulen zu Gast. „Der Hata Nagasaki ist eigentlich ein Kampfdrachen, der äusserst schnell und wendig, aber auch gut lenkbar ist“, berichtet Trombik. „Wichtig ist aber auch: Der Hata Nagasaki fliegt auch bei wenig oder gar keinem Wind.“

Eltern helfen mit

Eltern der Kindergärtler und der Unterstufenkinder halfen beim Basteln der Drachen tatkräftig mit. Traditionsgemäss sind die Hata-Drachen rot, weiss und blau bemalt. Die Rüfenacher Kinder jedoch bemalten sie kunterbunt. Ganz nach dem Jahresmotto ihrer Schule „Kunterbunt unterwegs“. Drachen mit lustigen oder furchterregenden Gesichtern, in Regenbogenfarben – oder bunten Mustern. Nach dem Malen folgte die Konstruktion mit den Stäben, der Waage, der Schnur und natürlich dem Drachenschweif. Hier war die Hilfe der Eltern und der Lehrpersonen besonders gefragt.

Kunterbunt unterwegs

Um 11 Uhr waren die Drachen fertig gebaut – und die Kinder rannten ins Freie. Die Drachenschnüre wurden montiert – und dann waren die Kinder nicht mehr zu halten. Sie rannten, bis sie nicht mehr konnten, begleitet von ihrem lustig tanzenden Drachen. Sie staunten, wie leicht und scheinbar schwerelos sich der Drachen bewegte. Wie hoch er in die Luft stieg. Die Kinder schrien vor Freude, lachten und waren aus ganzem Herzen mit dabei. Auch für die Eltern und die Lehrpersonen waren die glücklichen Kinder und die tanzenden Drachen ein wunderbarer Anblick. Nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen huschte immer wieder ein Lächeln übers Gesicht beim Anblick der glücklichen Kinder und der vielen am Himmel tanzenden Drachen.

Atelier T, Markus Trombik, Colmarerstr 28, 4055 Basel, www.drachenclub.ch

Text: Cornelia Thürlemann; Fotos: Käthy Blunschi