Die Vereine aus Niederwil und Nesselnbach hatten am Samstag 10. September Gelegenheit sich den Neuzuzügern vorzustellen. Alle konnten sich in der Mehrzweckhalle mit einem eigenen

Stand präsentieren.

Die Mitglieder des Argovia Rebels Fife and Drum Corps stellten dem interessierten Publikum den einmaligen Verein in ihren Sailor Kleidern mit drei hervorragend gespielten Medleys vor.

Diese historische Musikart wie sie in Neuengland gespielt wird stammt aus dem Angelsächsischen Raum und besteht aus «Hornpipes» englische Tänze, «Reels» Schottische und Irische

Tänze und «Jigs» 6/8 Takt Tanzstücke sowie Melodien aus bekannten Shantys (Arbeitslieder auf den Windjammern) wie z. B. Sailors Hornpipe, Botany Bay und viele andere.

Der Skipper (auf einem Schiff gibt es keinen Präsidenten oder Obmann) Markus Schibli schilderte in knappen Worten einige interessante Details aus dem Vereinsleben, dabei konnte man

spüren, dass bei den Rebellen neben der musikalischen Leistung auch der Spass nicht zu kurz kommt.

«Newcomer» bei der Color Guard, den Fifers oder Drummers sind immer Willkommen. Denn eines ist garantiert, auch wenn in Niederwil die Poststelle geschlossen werden sollte — bei den Rebels geht immer die Post ab.