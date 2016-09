14 Teilnehmende des Natur- und Vogelschutzvereins Niederrohrdorf verknüpften die Herbstwanderung mit einem Besuch in der Vogelwarte Sempach.

Am Morgen traf man sich auf dem Parkplatz Kollerhaus und bildete Fahrgemeinschaften. Nach einer reizvollen Fahrt über Land trafen alle in Eich ein, wo die Autos stehen gelassen wurden. Bereits kurz nach dem Start erreichte die Gruppe ein Tobel, in welchen einheimische Tiere wie der Specht und der Frosch geschnitzt an Baumstrünken bewundert werden konnten. Weiter ging es Richtung Kirchbühl mit stetem Blick auf den Sempachersee und die Bergwelt mit dem Pilatus. Eine Gruppe Futter suchender Möwen im Acker, kreisende Milane in luftiger Höhe, einheimische Pflanzen sowie blühende Kakteen am Wegrand weckten die Aufmerksamkeit der Wandergruppe. Bei der Kirchmauer von Kirchbühl konnten Mauereidechsen beobachtet werden, welche flink auf-und abwärtskrochen, bevor sie in einer Ritze der Mauer verschwanden.

Nach einer Rast beim Steinibühlweiher führte der Weg durch Wald und Feld weiter zur Vogelwarte. Nachdem dort alle beringt worden waren, ging es durch die im 2015 eröffnete Ausstellung. Interaktiv erlebte man das Leben eines Vogels: Alle schlüpften aus dem Ei, hielten sich im Nest auf, wurden flügge und suchten sich Futter. Sie erlebten die Gefahren, welchen sich ein Vogel aussetzt, den Vogelzug und die Jahreszeiten. An allen Stationen erfuhr man viel Wissenswertes über die Vogelwelt.

Mit dem Bus ging es zurück zu den Autos und von dort heimwärts.

Der Besuch der Vogelwarte bildete einen gelungenen Abschluss der Herbstwanderung, welche bei sonnigem Sommerwetter stattfand.