65 GolferInnen und insgesamt 90 Persönlichkeiten beim anschliessenden Networking-Barbecue sind überglücklich. Das 5. Charity-Golfturnier der JCI Bucheggberg (Junge Wirtschaftskammer) ist ein grosser Erfolg.

Dank der diesjährigen Rekord-Teilnehmerzahl konnte das Projekt-Team "Charity-Golfturnier" mit grosser Freude den Check über CHF 7200.-- an Bruno Huber von DAS ANDERE LAGER überreichen. Die JCI Bucheggberg wurde vor 5 Jahren gegründet und umfasst aktuell 24 Kader und Unternehmer aus der Region. Das Charity-Golfturnier auf der herrlichen Anlage vom Golfclub Limpachtal wurde bereits zum 5. Mal durchgeführt.

Die Mitglieder vom Buechibärger-Netzwerk durften dieses Jahr, nebst 65 GolferInnen, auf die tolle Unterstützung von 23 lokalen Sponsoren zählen. Das Projekt ist dank dieser breit verankerten Unterstützung ein riesiger Erfolg. Hervorzuheben sind die sehr grosszügigen Rahmenbedingungen vom Golfclub Limpachtal und vom Team des Restaurants Limpach's. Ohne diese Unterstützung wäre das Turnier in der einmaligen Form nicht durchführbar.

Das 6. Charity 9 Loch-Turnier findet am Mittwoch, 13. September 2017 statt. Das Team der JCI Bucheggberg freut sich über jede einzelne Anmeldung unter www.jci-bucheggberg.ch