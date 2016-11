Urdorf liegt 23 km von Beznau entfernt. In einem Umkreis von 60-70 km von „Fukushima“ gibt es immer noch hohe Strahlendosen. Die Region ist unbewohnbar. Die Frage ist: Sind unsere Kernkraftwerke – darunter die ältesten der Welt – wirklich sicher?

Beznau 1 ist wegen zahlreicher Risse im Mantel seit über einem Jahr abgeschaltet. Mühleberg ist bei einem Hochwasser nicht genügend geschützt. Sogar unser jüngstes KKW Leibstadt steht zurzeit wegen verrosteter Brennstäbe still. 1969 gab es im Versuchsreaktor Lucens (VD) einen schweren Unfall mit Schäden im Reaktorkern. Ja, in der Schweiz. Unser Glück war, dass der Reaktor klein und im Berg war.

Im Falle eines solch schweren Unfalls der heutigen Schweizer KKW werden wir alle wohl unsere Heimat verlassen müssen. Dann sind wir die Flüchtlinge. Wohin wir wohl flüchten würden?

Zum Argument, der Ausstieg sei zu schnell: Ich erinnere mich, dass ich in der Schule vor Prüfungen auch nicht zwei Wochen vorher mit Lernen begann – sondern meist am Vorabend. Manchmal braucht es einen sanften Druck, um etwas anzupacken. Bei den KKW heisst dies: eine befristete Laufzeit um die Stilllegung anzupacken.

Packen wir also die Chance, unseren innovativen KMU Investitionssicherheit in erneuerbare Energietechnologien zu geben und sagen JETZT JA zum geordneten Ausstieg aus der hoch defizitären Kernenergie bis 2029!