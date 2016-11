Vor 125 Jahren kamen die ersten Douglasien in den Lohner Wald. Um 1886 hat der damalige Lohner Förster und Kantonsoberförster Rudolf Stuber Douglasien Samen von Amerika mit nach Lohn gebracht, die Sämlinge aufgezogen und 1891 in den Lohner Wald ausgepflanzt. Diese imposanten Bäume sind mittlerweile nicht nur weitherum als „Erkennungszeichen“ von Lohn-Ammannsegg zu sehen, sondern werden seit Jahrzehnten von der Bevölkerung als mittlerweile heimische Baumart geschätzt.

Mit dem Jubiläum „125 Jahre Douglasien im Lohner Wald“ startete die Bürgerge-meinde Lohn im Januar dieses Jahres ein Vorhaben zur Neupflanzung dieser Baumart. Der Bürgerrat hat auf Empfehlung des kantonalen Forstdienstes beschlossen, auf Windwurfflächen im „Buechwald“ Douglasien-Neuaufforstungen von insgesamt 385 Pflanzen vorzunehmen.

Mit einem Beitrag konnten interessierte Personen ihre ganz persönliche Douglasie auf der vorgesehenen Pflanzfläche spenden. Schon zwei Monate nach der Lancierung dieses Forstprojektes war dieses beeindruckende Vorhaben mit Erfolg gekrönt worden. Sämtliche 385 Douglasien-Jungpflanzen sind - mitsamt den dazu notwendigen Wildschutzmassnahmen - von rund 200 Personen aus Nah und Fern (sogar aus den USA und Deutschland) der Bürgergemeinde Lohn gespendet worden. Am 12. November wurden die Douglasien grösstenteils von den Spender-innen und Spendern persönlich gepflanzt. Damit wurde eine naturverbundene und nachhaltige Investition in die Zukunft des Lohner Waldes getätigt. Zudem wird mit den Neuanpflanzungen dazu beigetragen, dass in den folgenden Jahrzehnten wieder imposante Douglasienbäume im Lohner Wald heranwachsen werden.